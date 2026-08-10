Світові ціни на пшеницю почали стрімко зростати на тлі ситуації в Чорноморському регіоні. Інвестори побоюються перебоїв з експортом зерна через посилення атак на інфраструктуру та судна.

Про це пише Bloomberg.

Здорожчання пшениці

У понеділок найактивніші ф’ючерси на пшеницю на Чиказькій товарній біржі подорожчали на 2,5%. Котирування піднялися до найвищого рівня з 30 липня. Це вже четвертий день поспіль, коли пшениця дорожчає.

Зараз дивляться

Ще суттєвіше зросла вартість твердої червоної озимої пшениці — її ціна піднялася на 2,7%, до $7,505 за бушель.

Однією з головних причин стрибка цін стали побоювання щодо стабільності експорту через Чорне море. Цей регіон є ключовим маршрутом для постачання зерна з України та Росії, які належать до найбільших аграрних експортерів світу.

Останнім часом у регіоні посилилися атаки на зернову інфраструктуру та судна. Це змушує трейдерів закладати у ціни додаткові ризики можливого скорочення поставок.

Крім того, на вихідних Туреччина зупинила транзит своїх суден Чорним морем. Міністр закордонних справ країни Хакан Фідан закликав РФ та Україну запровадити мораторій на атаки в регіоні.

Водночас Україна попередила про можливе значне скорочення експорту аграрної продукції у 2026–2027 маркетинговому році. За оцінками, обсяги можуть виявитися більш ніж удвічі нижчими за попередні прогнози через російські удари.

Україна залишається одним із провідних експортерів сільськогосподарської продукції у світі. Українське продовольство забезпечує потреби близько 400 млн людей у різних країнах.

18 липня РФ в акваторії Чорного моря атакувала судно під прапором Антигуа і Барбуда. Одна людина загинула та ще троє дістали поранення.

Внаслідок ракетного удару по портовій інфраструктурі Одещини 17 липня постраждало цивільне судно під прапором Маршаллових Островів. 17 членів екіпажу, серед яких четверо дістали поранень, евакуювали.

Джерело : Bloomberg

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.