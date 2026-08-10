У Болгарії пролунали вибухи на заводі боєприпасів EMCO Ltd у селі Беліца. Працівників заводу та жителів сусідніх населених пунктів евакуювали через масштабну пожежу. Людей закликають зачинити вікна, використовувати захисні маски та не виходити на вулицю.

Про це повідомляють болгарське інформаційне агентство BTA та видання Nova.

Вибух на заводі в Болгарії: що відомо

На заводі боєприпасів у селі Беліца пролунали вибухи після того, як загорілася вантажівка, повідомив мер сусіднього міста Трявна Денчо Мінев. За його словами, всю територію оточили, а у небі спостерігався густий дим.

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Він розповів, що внаслідок пожежі загиблих та постраждалих немає. Пожежу на об’єкті загасили рятувальники з Трявни та Габрово. Мінев зазначив, що з місця евакуювали всіх працівників боєприпасного заводу EMCO Ltd.

– Наразі триває гасіння пожеж, які поширилися лісистими масивами поблизу місця інциденту. Причини пожежі будуть встановлені пізніше. Через задимлення та забруднення повітря ми закликаємо людей тримати вікна будинків зачиненими, використовувати захисні маски та уникати виходу на вулицю, – стверджує мер.

За його словами, у Плачківцях встановлять мобільну станцію для моніторингу якості повітря через поширення густого диму на великій території.

Міністр внутрішніх справ Болгарії Іван Демерджиєв заявив, що мешканців сусідніх населених пунктів евакуюють як запобіжний захід. Дорогу на повороті на село Армянківці перекрили та встановили контрольно-пропускний пункт.

Чому міг відбутися вибух на заводі у Болгарії

Очільник МВС Болгарії пояснив, що на заводі, де стався вибух, згорів увесь склад. На місці зберігаються боєприпаси, але жодних ознак зовнішнього зовнішнього втручання немає. Пожежа знищила одну будівлю, але ситуацію взяли під контроль, стверджує він.

– Експертиза встановить деталі вибухів. На місці події був транспортний засіб, але поки що не підтверджено, що пожежа почалася саме з нього. Вжито необхідних заходів для обмеження небезпечного периметра, всіх працівників виведено із зони ризику неушкодженими, – наголосив він.

На думку очільника МВС Болгарії, малоймовірно, що йдеться про людську помилку. Він наголосив, що остання перевірка заводу була менше місяця тому.

За його словами, місцевість контролюється за допомогою дронів. Перевищень норм повітря не виявлено.

Директор окремого виробництва EMCO в Трявні Славчо Дімієв додав, що на складі зберігаються порохові заряди та інші боєприпаси. За його словами, немає підстав стверджувати, що інцидент стався внаслідок зовнішнього впливу.

– Люди побачили дим на складі, через що розпочали евакуацію. Завдяки швидкому реагуванню ніхто не постраждав. Під час горіння порохових сумішей виділяється дим і підвищується температура. Загоряння почалося зсередини, – зазначив він.

Ймовірно, саме загоряння такої суміші стало причиною пожежі, яка поширилася на навколишню територію. За його словами, небезпеки для населення від витоку токсичних газів немає.

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