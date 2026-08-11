Після саміту НАТО в Анкарі президента США Дональда Трампа нібито таємно пересадили з президентського борту на інший військовий літак через побоювання, що Іран може спробувати атакувати американського лідера.

Про це пише The Washington Post із посиланням на джерела, знайомі із заходами безпеки під час повернення президента США з Туреччини.

Air Force One як приманка: як Трамп залишив Туреччину

За даними The Washington Post, операцію організували таким чином, щоб реальне місцеперебування Трампа залишалося невідомим навіть для частини людей, які супроводжували президента.

Зараз дивляться

Трамп спочатку з’явився перед камерами біля Boeing 747, який використовувався як президентський борт. Однак після того як президент зайшов у літак, його нібито таємно вивели та посадили в кейтерингову вантажівку.

Такі автомобілі зазвичай використовують в аеропортах для доставлення їжі та інших припасів на борт літаків. У вантажівці Трампа непомітно перевезли до меншого військового літака C-32A Військово-повітряних сил США, на якому він і залишив Туреччину.

Водночас журналісти та частина співробітників Білого дому полетіли президентським бортом. За інформацією видання, деякі з них були переконані, що Трамп перебуває разом із ними.

Таким чином, Boeing 747 фактично виконував роль літака-приманки. Скільки людей знали про справжній маршрут президента США, не відомо.

Чому Трампа таємно пересадили на інший літак

За даними джерел The Washington Post, посилені заходи безпеки були пов’язані з інформацією про можливу загрозу з боку Ірану.

Американська розвідка, як зазначає видання, мала інформацію про конкретну загрозу нападу на самого Трампа або його літак.

Побоювання посилилися на тлі протистояння Вашингтона і Тегерана та відновлення американських ударів по Ірану після зриву переговорів щодо припинення конфлікту.

Додатковим фактором ризику було місце проведення саміту НАТО — Туреччина має спільний кордон з Іраном.

The Washington Post нагадує, що подібні заходи безпеки американські президенти використовували й раніше. У 2000 році під час поїздки Білла Клінтона до Пакистану один із президентських літаків також використовували для маскування реального маршруту глави держави.

Колишній виконувач обов’язків директора Секретної служби США Рональд Роу зазначив, що деталі пересування президента можуть приховувати, якщо цього вимагає його безпека.

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