Южная Корея не будет менять свою позицию по поводу военной помощи Украине и не планирует передавать Киеву летальное оружие или системы противовоздушной обороны, несмотря на усиление военного сотрудничества между Россией и КНДР.

Об этом сообщает The Korea Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника Министерства иностранных дел Южной Кореи.

Южная Корея не будет поставлять Украине оружие

В Министерстве иностранных дел Южной Кореи подчеркнули, что любые решения о поставках оборонной продукции другим странам принимаются исключительно в соответствии с национальным законодательством.

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Представитель ведомства заявил, что Сеул и дальше будет поддерживать Украину в гуманитарной сфере, в частности в энергетике, инфраструктуре, здравоохранении и образовании, а также будет участвовать в мероприятиях, направленных на восстановление мира и послевоенное строительство.

В то же время он фактически подтвердил, что вопрос о передаче Украине летального оружия или систем противовоздушной обороны пока не рассматривается.

Заявление прозвучало после того, как президент Владимир Зеленский призвал Южную Корею углубить сотрудничество с Украиной на фоне новых сообщений о перебросе военных КНДР в Россию.

По словам Зеленского, Киев в первую очередь рассчитывает на получение систем ПВО, при этом готов расширять сотрудничество с Сеулом в сфере беспилотных технологий в рамках Drone Deal.

Южнокорейский дипломат не подтвердил информацию о переговорах по военной помощи, но подчеркнул, что военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей напрямую влияет на безопасность Южной Кореи и нарушает резолюции Совета Безопасности ООН.

— Позиция нашего правительства такова: это сотрудничество должно немедленно прекратиться. Мы внимательно следим за этим вопросом, — заявил представитель МИД.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия приняла решение разместить на своей территории от 30 до 50 тыс. граждан Северной Кореи. По его словам, Пхеньян использует войну против Украины, чтобы получить современный боевой опыт, а также военные технологии и вооружение от Москвы.

На этом фоне глава государства обратился к Южной Корее с призывом активизировать сотрудничество в сфере безопасности. Он подчеркнул, что Украине прежде всего нужны современные системы противовоздушной обороны, а также предложил Сеулу сотрудничество в сфере производства дронов в рамках инициативы Drone Deal.

В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что участие КНДР в войне России против Украины может быть подготовкой к будущей агрессии на Корейском полуострове.

По его словам, Пхеньян стремится получить практический опыт современной войны и использовать его для усиления собственного военного потенциала.

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