Південна Корея не змінюватиме свою позицію щодо військової допомоги Україні та не планує передавати Києву летальну зброю чи системи протиповітряної оборони, попри посилення військової співпраці між Росією та КНДР.

Про це повідомляє The Korea Times із посиланням на високопосадовця Міністерства закордонних справ Південної Кореї.

Південна Корея не постачатиме Україні зброю

У Міністерстві закордонних справ Південної Кореї наголосили, що будь-які рішення про постачання оборонної продукції іншим державам ухвалюються виключно відповідно до національного законодавства.

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Представник відомства заявив, що Сеул і надалі підтримуватиме Україну в гуманітарній сфері, зокрема в енергетиці, інфраструктурі, охороні здоров’я та освіті, а також братиме участь у заходах, спрямованих для відновлення миру та післявоєнної відбудови.

Водночас він фактично підтвердив, що питання передання Україні летальної зброї чи систем протиповітряної оборони наразі не розглядається.

Заява пролунала після того, як президент Володимир Зеленський закликав Південну Корею поглибити співпрацю з Україною на тлі нових повідомлень про перекидання військових КНДР до Росії.

За словами Зеленського, Київ насамперед розраховує на отримання систем ППО, водночас готовий розширювати співпрацю із Сеулом у сфері безпілотних технологій у межах Drone Deal.

Південнокорейський дипломат не підтвердив інформацію про переговори щодо військової допомоги, однак наголосив, що військова співпраця між Росією та Північною Кореєю безпосередньо впливає на безпеку Південної Кореї та порушує резолюції Ради Безпеки ООН.

— Позиція нашого уряду полягає в тому, що ця співпраця має негайно припинитися. Ми уважно стежимо за цим питанням, — заявив представник МЗС.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія ухвалила рішення розмістити на своїй території від 30 до 50 тис. громадян Північної Кореї. За його словами, Пхеньян використовує війну проти України, щоб отримати сучасний бойовий досвід, а також військові технології й озброєння від Москви.

На цьому тлі глава держави звернувся до Південної Кореї із закликом активізувати співпрацю у сфері безпеки. Він наголосив, що Україна насамперед потребує сучасних систем протиповітряної оборони, а також запропонував Сеулу співробітництво у сфері виробництва безпілотників у межах ініціативи Drone Deal.

Водночас керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що участь КНДР у війні Росії проти України може бути підготовкою до майбутньої агресії на Корейському півострові.

За його словами, Пхеньян прагне отримати практичний досвід сучасної війни та використати його для посилення власного військового потенціалу.

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