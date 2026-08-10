Северная Корея заинтересована в получении боевого опыта во время войны России против Украины, так как может готовиться к новому этапу агрессии на Корейском полуострове.

Об этом сообщил руководитель Центра по противодействию дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Зачем КНДР участвует в войне РФ

По словам Коваленко, Пхеньян может рассматривать нынешнюю геополитическую ситуацию как “окно возможностей” для реализации своих планов.

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Он предположил, что на такую оценку влияют одновременное противостояние США и Ирана, а также истощение ресурсов безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

— КНДР заинтересована в том, чтобы перенять опыт войны России против Украины, чтобы начать этап агрессии на Корейском полуострове. Не исключено, что Пхеньян сейчас видит окно возможностей, — отметил Коваленко.

По его мнению, в таких условиях Японии и Южной Корее придется взять на себя больше ответственности за собственную безопасность.

Коваленко также заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын копирует методы российского диктатора Владимира Путина. В частности, по его словам, речь идет об усилении контроля над информационным пространством.

— Ограничение интернета, которое ждет россиян в ближайшие два года, полностью повторит систему, действующую в КНДР, — написал он.

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что Северная Корея начала развертывание собственного ракетного подразделения на территории Воронежской области РФ. По его словам, около 90 военнослужащих КНДР должны войти в состав 112 ракетной бригады РФ.

Ожидается, что Россия может получить до 120 северокорейских баллистических ракет и шесть пусковых установок, а новая партия из 40 ракет типов KN-23 и KN-24 уже прибыла вместе с военным персоналом.

В Институте изучения войны (ISW) отметили, что такое сотрудничество свидетельствует о переходе от поставок боеприпасов к полноценному военному взаимодействию между Москвой и Пхеньяном.

По мнению аналитиков, дополнительные северокорейские ракеты позволят России усилить баллистические удары по Украине, при этом экономя собственные запасы ракет С-400 и Циркон.

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