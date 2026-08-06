Россия получила от Северной Кореи не только новую партию баллистических ракет, но и специализированные ракетные подразделения.

В Институте изучения войны (ISW) считают, что это может позволить Кремлю нарастить интенсивность ракетных ударов по Украине, а Пхеньяну — использовать войну для испытания северокорейского вооружения.

КНДР расширяет участие в войне против Украины

В Институте изучения войны отмечают, что Пхеньян, вероятно, стремится получить современный боевой опыт применения ракетных комплексов в реальных боевых условиях.

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До этого северокорейские военные приобретали опыт преимущественно в ходе боевых действий в Курской области.

Отмечается, что дополнительные северокорейские ракеты позволят России в ближайшее время усилить баллистические удары по Украине без необходимости активно расходовать собственные запасы ракет С-400 и гиперзвуковых ракет Циркон.

По данным военных источников, ракеты KN-23 и KN-24 имеют большую дальность полета и могут нести более мощную боевую часть, чем российские Искандер-М.

В то же время они уступают российским аналогам по точности, что при ударах по городам увеличивает риск масштабных разрушений и жертв среди гражданского населения.

Аналитики ISW выделяют три основных риска для Украины:

Россия сможет увеличить количество баллистических ракет во время массированных атак или поддерживать их высокую интенсивность в течение длительного времени.

Кремль сможет экономить собственные высокоточные ракеты С-400 и Циркон, используя северокорейские боеприпасы.

Москва и Пхеньян могут испытать новые ракеты в условиях войны, используя нынешний дефицит украинских средств противоракетной обороны.

Аналитики отмечают, что это уже другой уровень военного сотрудничества между Россией и КНДР.

Если осенью 2024 года Северная Корея направляла в Курскую область преимущественно пехотные, саперные и строительные подразделения, то теперь речь идет о развертывании профессиональных ракетных подразделений.

В ISW считают, что северокорейские военные не только будут обеспечивать эксплуатацию своих ракетных комплексов, но и получат практический опыт современной войны с применением комбинированных средств поражения. В дальнейшем эти знания могут быть использованы для совершенствования северокорейского ракетного вооружения, что создает долгосрочные риски для международной безопасности.

Кроме того, в новом отчете ISW отмечается, что президент РФ Владимир Путин провел перестановки в военном командовании, в частности среди руководителей, ответственных за логистику и российские беспилотные силы, после серии успешных украинских дальнобойных ударов по военным складам и нефтяной инфраструктуре РФ 4–5 августа.

Также аналитики сообщили, что украинские войска недавно продвинулись на направлении Константиновка-Дружковка, а также на Славянском и Александровском направлениях.

Напомним, во время ночной атаки на Украину 6 августа российские войска применили противокорабельные и противорадиолокационные ракеты, а также ударные беспилотники.

5 августа РФ атаковала столицу баллистическими ракетами и БПЛА, есть погибшие и раненые.

Ранее стало известно, что Северная Корея приступила к развертыванию своего ракетного подразделения на территории Воронежской области РФ. По оценкам украинской военной разведки, речь идет о подготовке к применению баллистических ракет для нанесения ударов по Украине.

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