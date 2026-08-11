По состоянию на 30 июня 2026 г. в странах Европейского Союза под временной защитой находились 4,41 млн человек, выехавших из Украины из-за полномасштабной войны. За месяц этот показатель увеличился на 24 380 человек или на 0,6%.

Об этом свидетельствуют данные Евростата.

Где проживает больше всего украинцев под защитой

Временная защита была введена в ЕС после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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Наибольшее количество граждан Украины со статусом временной защиты приняли три страны ЕС:

Германия — 1 286 230 человек, или 29,2% от общего количества,

Польша — 961 170 человек, или 21,8%,

Чехия — 390 810 человек, или 8,9%.

В июне количество людей под временной защитой увеличилось в 24 из 27 стран Евросоюза.

Наибольший прирост в абсолютных цифрах зафиксировали в Италии – на 4 115 человек, в Чехии – на 3 835 и в Германии – на 2 960.

В то же время в трех странах показатель сократился. В Польше количество людей под временной защитой уменьшилось на 6 335 человек, в Бельгии — на 35, а в Ирландии — на 15.

Сколько украинцев приходится на тысячу жителей

Если учитывать численность населения стран, больше людей с временной защитой приходилось на тысячу жителей в Чехии — 35,8.

Далее по этому показателю расположились Словакия – 27,2 и Кипр – 26,8. Средний показатель по ЕС составил 9,8 человек на тысячу населения.

Украинцы при этом составляли более 98,5% всех находившихся под временной защитой в Евросоюзе людей.

Кто получил временную защиту

Среди всех под защитой наибольшую долю составляли взрослые женщины — 43,4%. Взрослые мужчины составляли 27%, а несовершеннолетние – 29,6%.

В июне 2025 года Европейский совет принял решение продлить действие этого механизма еще на год – до 4 марта 2027 года.

По данным Евростата, Франция в свой отчет не включила несовершеннолетних, а информация по Исландии за июнь 2026 года отсутствует.

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