Станом на 30 червня 2026 року в країнах Європейського Союзу під тимчасовим захистом перебували 4,41 млн людей, які виїхали з України через повномасштабну війну. За місяць цей показник збільшився на 24 380 осіб, або на 0,6%.

Про це свідчать дані Євростату.

Де проживає найбільше українців під захистом

Тимчасовий захист запровадили в ЄС після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Найбільшу кількість громадян України зі статусом тимчасового захисту прийняли три країни ЄС:

Німеччина — 1 286 230 осіб, або 29,2% від загальної кількості,

Польща — 961 170 осіб, або 21,8%,

Чехія — 390 810 осіб, або 8,9%.

У червні кількість людей під тимчасовим захистом збільшилася у 24 із 27 країн Євросоюзу.

Найбільший приріст у абсолютних цифрах зафіксували в Італії — на 4 115 осіб, у Чехії — на 3 835 та в Німеччині — на 2 960.

Водночас у трьох країнах показник скоротився. У Польщі кількість людей під тимчасовим захистом зменшилася на 6 335 осіб, у Бельгії — на 35, а в Ірландії — на 15.

Скільки українців припадає на тисячу жителів

Якщо враховувати чисельність населення країн, найбільше людей із тимчасовим захистом припадало на тисячу жителів у Чехії — 35,8.

Далі за цим показником розташувалися Словаччина — 27,2 та Кіпр — 26,8. Середній показник по ЄС становив 9,8 людини на тисячу населення.

Українці при цьому становили понад 98,5% усіх людей, які перебували під тимчасовим захистом у Євросоюзі.

Хто отримав тимчасовий захист

Серед усіх людей під захистом найбільшу частку становили дорослі жінки — 43,4%. Дорослі чоловіки складали 27%, а неповнолітні — 29,6%.

У червні 2025 року Європейська рада ухвалила рішення продовжити дію цього механізму ще на рік — до 4 березня 2027 року.

За даними Євростату, Франція до свого звіту не включила неповнолітніх, а інформація щодо Ісландії за червень 2026 року відсутня.

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