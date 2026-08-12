Новороссийск атаковали сотни дронов: повреждены четыре предприятия
В ночь на 12 августа Новороссийск в Краснодарском крае РФ подвергся масштабной атаке беспилотников и ракет.
О последствиях атаки сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко и мониторинговые каналы.
Атака на Новороссийск 12 августа: что известно
По словам Кравченко, во время массированной атаки российская ПВО якобы отразила атаку нескольких сотен украинских дронов. При этом, как сообщают мониторинговые каналы, Новороссийск атаковали не только дроны, но и ракеты.
В результате атаки на Новороссийск повреждениям подверглись четыре предприятия. Россияне сообщают и о 21 поврежденном жилом доме, среди которых есть многоэтажки, однако, как уточняют мониторинговые каналы, это стало следствием работы российской противовоздушной обороны.
После падения обломков в разных частях города возникли пожары, большинство из которых, по данным местных властей, уже потушили.
По предварительным оценкам OSINT-аналитиков, под ударом могла оказаться портовая инфраструктура, а также нефтяные и зерновые объекты. Однако официального подтверждения поражения именно этих объектов пока нет.
К слову, во время ночной атаки на Новороссийск в РФ также заявляли о применении морских беспилотников.