В ночь на 12 августа Новороссийск в Краснодарском крае РФ подвергся масштабной атаке беспилотников и ракет.

О последствиях атаки сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко и мониторинговые каналы.

Атака на Новороссийск 12 августа: что известно

По словам Кравченко, во время массированной атаки российская ПВО якобы отразила атаку нескольких сотен украинских дронов. При этом, как сообщают мониторинговые каналы, Новороссийск атаковали не только дроны, но и ракеты.

Сейчас смотрят

В результате атаки на Новороссийск повреждениям подверглись четыре предприятия. Россияне сообщают и о 21 поврежденном жилом доме, среди которых есть многоэтажки, однако, как уточняют мониторинговые каналы, это стало следствием работы российской противовоздушной обороны.

После падения обломков в разных частях города возникли пожары, большинство из которых, по данным местных властей, уже потушили.

По предварительным оценкам OSINT-аналитиков, под ударом могла оказаться портовая инфраструктура, а также нефтяные и зерновые объекты. Однако официального подтверждения поражения именно этих объектов пока нет.



К слову, во время ночной атаки на Новороссийск в РФ также заявляли о применении морских беспилотников.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.