США атаковали грузовое судно Vela Nova под флагом Панамы в Оманском заливе.

Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

США атаковали Vela Nova ракетами Hellfire

По данным CENTCOM, судно Vela Nova пыталось пройти через Оманский залив к иранскому порту, нарушив установленную США морскую блокаду Ирана.

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Американские военные утверждают, что экипаж неоднократно предупреждали о необходимости изменить курс, однако он не выполнил требования.

— Вертолет MH-60 ВМС США выпустил две ракеты Hellfire в машинное отделение Vela Nova после того, как гражданский экипаж судна проигнорировал неоднократные предупреждения американских военных, — заявили в CENTCOM.

В результате удара была выведена из строя система управления судном. После атаки Vela Nova прекратило движение в направлении Ирана.

По данным Financial Times, инцидент произошел примерно в 71 морской миле от побережья Пакистана. На борту находились 17 членов гражданского экипажа. Сообщений о пострадавших нет. Пожар, возникший после удара, потушили.

Между тем в CENTCOM подчеркнули, что американская блокада иранских портов остается в силе.

По состоянию на 11 августа американские военные изменили маршрут 55 коммерческих судов, которые, по утверждению США, пытались нарушить блокаду.

Еще три судна, экипажи которых не выполнили требования американских военных, были выведены из строя. Кроме того, силы США осуществили высадку на борт двух судов.

Напомним, что США возобновили блокаду иранских портов в июле после нового обострения отношений с Тегераном и возобновления атак на судоходство в районе Ормузского пролива.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов усилить экономическое давление на Иран вместо новой военной операции.

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