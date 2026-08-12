США атакували вантажне судно Vela Nova під прапором Панами в Оманській затоці.

Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM).

США атакували Vela Nova ракетами Hellfire

За даними CENTCOM, судно Vela Nova намагалося пройти через Оманську затоку до іранського порту, порушивши встановлену США морську блокаду Ірану.

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Американські військові стверджують, що екіпаж неодноразово попереджали про необхідність змінити курс, однак він не виконав вимоги.

– Гелікоптер MH-60 ВМС США випустив дві ракети Hellfire у машинне відділення Vela Nova після того, як цивільний екіпаж судна проігнорував неодноразові попередження американських військових, – заявили у CENTCOM.

Унаслідок удару було виведено з ладу систему керування судном. Після атаки Vela Nova припинило рух у напрямку Ірану.

За даними Financial Times, інцидент стався приблизно за 71 морську милю від узбережжя Пакистану. На борту перебували 17 членів цивільного екіпажу. Повідомлень про постраждалих немає. Пожежу, яка виникла після удару, загасили.

Тим часом у CENTCOM наголосили, що американська блокада іранських портів залишається чинною.

Станом на 11 серпня американські військові змінили маршрут 55 комерційних суден, які, за твердженням США, намагалися порушити блокаду.

Ще три судна, екіпажі яких не виконали вимоги американських військових, були виведені з ладу. Крім того, сили США здійснили висадку на борт двох суден.

Нагадаємо, блокаду іранських портів США відновили в липні після нового загострення у відносинах із Тегераном та поновлення атак на судноплавство в районі Ормузької протоки.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що готовий посилити економічний тиск на Іран замість нової військової операції.

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