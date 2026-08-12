Украина просит НАТО о помощи с разминированием: в списке 19 позиций
- Украина обратилась через механизм НАТО за международной помощью для усиления гуманитарного разминирования.
- В запросе содержится 19 позиций оборудования для саперов, в частности защитные костюмы, магнитометры и портативные эндоскопы.
Украина обратилась за международной помощью для усиления гуманитарного разминирования территорий, загрязненных взрывоопасными предметами в результате войны.
Соответствующий запрос Украины обнародовало НАТО.
Украина просит помощи в разминировании: что известно
Запрос направлен в Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия (EADRCC), который координирует оказание международной помощи странам-членам и партнерам НАТО.
В документе Украина подчеркивает, что значительные территории страны загрязнены взрывоопасными предметами в результате боевых действий.
Это представляет серьезную угрозу не только для гражданского населения, но и для объектов критической инфраструктуры.
Украинская сторона подчеркнула необходимость оперативного реагирования и проведения комплексных мероприятий по гуманитарному разминированию.
– Разминирование и гуманитарное разминирование территории Украины является одним из стратегических приоритетов украинского правительства, – говорится в документе.
В запросе к международным партнерам Украина привела перечень из 19 позиций оборудования, необходимого для проведения работ по разминированию.
В частности, речь идет о:
- костюмах для обезвреживания взрывных устройств;
- тактических баллистических очках;
- защитные наушники;
- магнитометры;
- специализированные машины для работы с взрывоопасными предметами;
- портативные эндоскопы;
- прочем специальном оборудовании для саперов.
Полученное оборудование планируется передать территориальным подразделениям Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в различных регионах.
Прежде всего оборудование необходимо для областей, где происходили наиболее интенсивные боевые действия и сохраняется высокий уровень загрязнения минами и другими взрывоопасными предметами.
В запросе отмечается, что укрепление потенциала в области гуманитарного разминирования необходимо для снижения рисков для гражданского населения и восстановления пострадавших от войны территорий.
Напомним, по состоянию на апрель в Украине было заминировано 20% территорий. А в марте прошлого года сообщалось, что заминированными оставались более 139 тыс. кв. км украинской территории, что составляло примерно 23% всей площади страны. Тогда отмечалось, что одной из главных задач правительства является гуманитарное разминирование Украины.