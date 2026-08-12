Украина обратилась за международной помощью для усиления гуманитарного разминирования территорий, загрязненных взрывоопасными предметами в результате войны.

Соответствующий запрос Украины обнародовало НАТО.

Украина просит помощи в разминировании: что известно

Запрос направлен в Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия (EADRCC), который координирует оказание международной помощи странам-членам и партнерам НАТО.

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В документе Украина подчеркивает, что значительные территории страны загрязнены взрывоопасными предметами в результате боевых действий.

Это представляет серьезную угрозу не только для гражданского населения, но и для объектов критической инфраструктуры.

Украинская сторона подчеркнула необходимость оперативного реагирования и проведения комплексных мероприятий по гуманитарному разминированию.

– Разминирование и гуманитарное разминирование территории Украины является одним из стратегических приоритетов украинского правительства, – говорится в документе.

В запросе к международным партнерам Украина привела перечень из 19 позиций оборудования, необходимого для проведения работ по разминированию.

В частности, речь идет о:

костюмах для обезвреживания взрывных устройств;

тактических баллистических очках;

защитные наушники;

магнитометры;

специализированные машины для работы с взрывоопасными предметами;

портативные эндоскопы;

прочем специальном оборудовании для саперов.

Полученное оборудование планируется передать территориальным подразделениям Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в различных регионах.

Прежде всего оборудование необходимо для областей, где происходили наиболее интенсивные боевые действия и сохраняется высокий уровень загрязнения минами и другими взрывоопасными предметами.

В запросе отмечается, что укрепление потенциала в области гуманитарного разминирования необходимо для снижения рисков для гражданского населения и восстановления пострадавших от войны территорий.

Напомним, по состоянию на апрель в Украине было заминировано 20% территорий. А в марте прошлого года сообщалось, что заминированными оставались более 139 тыс. кв. км украинской территории, что составляло примерно 23% всей площади страны. Тогда отмечалось, что одной из главных задач правительства является гуманитарное разминирование Украины.

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