Україна просить НАТО про допомогу з розмінуванням: у списку 19 позицій
- Україна звернулася через механізм НАТО по міжнародну допомогу для посилення гуманітарного розмінування.
- У запиті міститься 19 позицій обладнання для саперів, зокрема захисні костюми, магнітометри та портативні ендоскопи.
Україна звернулася по міжнародну допомогу для посилення гуманітарного розмінування територій, забруднених вибухонебезпечними предметами внаслідок війни.
Відповідний запит України оприлюднило НАТО.
Україна просить допомоги з розмінуванням: що відомо
Запит направлено до Євроатлантичного координаційного центру реагування на стихійні лиха (EADRCC), який координує надання міжнародної допомоги країнам-членам та партнерам НАТО.
У документі Україна наголошує, що значні території країни забруднені вибухонебезпечними предметами внаслідок бойових дій.
Це становить серйозну загрозу не лише для цивільного населення, а й для об’єктів критичної інфраструктури.
Українська сторона наголосила на необхідності оперативного реагування та проведення комплексних заходів із гуманітарного розмінування.
– Розмінування та гуманітарне розмінування території України є одним зі стратегічних пріоритетів українського уряду, – йдеться у документі.
У запиті до міжнародних партнерів Україна навела перелік із 19 позицій обладнання, необхідного для проведення робіт із розмінування.
Зокрема, йдеться про:
- костюми для знешкодження вибухових пристроїв;
- тактичні балістичні окуляри;
- захисні навушники;
- магнітометри;
- спеціалізовані машини для роботи з вибухонебезпечними предметами;
- портативні ендоскопи;
- інше спеціальне обладнання для саперів.
Отримане оснащення планують передати територіальним підрозділам Державної служби України з надзвичайних ситуацій у різних регіонах.
Передусім обладнання необхідне для областей, де відбувалися найінтенсивніші бойові дії та залишається високий рівень забруднення мінами й іншими вибухонебезпечними предметами.
У запиті наголошується, що посилення спроможностей із гуманітарного розмінування необхідне для зменшення ризиків для цивільних та відновлення постраждалих від війни територій.
Нагадаємо, станом на квітень в Україні було заміновано 20% територій. А у березні минулого року повідомлялось, що замінованими залишалися понад 139 тис. кв км української території, що становило приблизно 23% усієї площі країни. Тоді зазначалось, що одним із головних завдань уряду є гуманітарне розмінування України.