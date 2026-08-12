Україна звернулася по міжнародну допомогу для посилення гуманітарного розмінування територій, забруднених вибухонебезпечними предметами внаслідок війни.

Відповідний запит України оприлюднило НАТО.

Україна просить допомоги з розмінуванням: що відомо

Запит направлено до Євроатлантичного координаційного центру реагування на стихійні лиха (EADRCC), який координує надання міжнародної допомоги країнам-членам та партнерам НАТО.

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У документі Україна наголошує, що значні території країни забруднені вибухонебезпечними предметами внаслідок бойових дій.

Це становить серйозну загрозу не лише для цивільного населення, а й для об’єктів критичної інфраструктури.

Українська сторона наголосила на необхідності оперативного реагування та проведення комплексних заходів із гуманітарного розмінування.

– Розмінування та гуманітарне розмінування території України є одним зі стратегічних пріоритетів українського уряду, – йдеться у документі.

У запиті до міжнародних партнерів Україна навела перелік із 19 позицій обладнання, необхідного для проведення робіт із розмінування.

Зокрема, йдеться про:

костюми для знешкодження вибухових пристроїв;

тактичні балістичні окуляри;

захисні навушники;

магнітометри;

спеціалізовані машини для роботи з вибухонебезпечними предметами;

портативні ендоскопи;

інше спеціальне обладнання для саперів.

Отримане оснащення планують передати територіальним підрозділам Державної служби України з надзвичайних ситуацій у різних регіонах.

Передусім обладнання необхідне для областей, де відбувалися найінтенсивніші бойові дії та залишається високий рівень забруднення мінами й іншими вибухонебезпечними предметами.

У запиті наголошується, що посилення спроможностей із гуманітарного розмінування необхідне для зменшення ризиків для цивільних та відновлення постраждалих від війни територій.

Нагадаємо, станом на квітень в Україні було заміновано 20% територій. А у березні минулого року повідомлялось, що замінованими залишалися понад 139 тис. кв км української території, що становило приблизно 23% усієї площі країни. Тоді зазначалось, що одним із головних завдань уряду є гуманітарне розмінування України.

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