Один із найбільших нафтопереробних заводів Росії повністю припинив роботу після пожежі, що виникла внаслідок атаки безпілотників. Відновлення пошкодженого обладнання може тривати до шести місяців.

НПЗ в Орську зупинили на пів року

Як повідомив губернатор Оренбурзької області Євген Солнцев, підприємство наразі повністю зупинене, а влада готується до найгіршого сценарію.

– Завод повністю зупинено. Готуємося до найгіршого сценарію, — заявив він 13 серпня.

Губернатор зазначив, що внаслідок атаки були пошкоджені важливі об’єкти інфраструктури заводу. Швидко відновити їхню роботу неможливо, а через санкційні обмеження ремонт обладнання може зайняти до пів року.

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Варто зауважити, що ПАТ Орскнефтеоргсинтез є одним із великих нафтопереробних підприємств Росії та входить до складу компанії Forteinvest.

Проєктна потужність заводу становить 5,76 млн тонн нафти на рік, або близько 115,2 тисячі барелів на добу.

У 2024 році підприємство переробило 4,2 млн тонн сирої нафти. За підсумками року завод виробив близько 1,8 млн тонн дизельного пального, 600 тисяч тонн бензину, 500 тисяч тонн бітуму та 200 тисяч тонн мазуту.

Зупинка підприємства вже ускладнила постачання пального в Оренбурзькій області. На автозаправних станціях першочергово обслуговують спеціальний транспорт, а місцевих водіїв закликають поставитися до ситуації з розумінням.

Нагадаємо, що вранці 11 серпня безпілотники атакували Оренбурзьку область. Після ударів на одному з промислових об’єктів регіону виникла пожежа.

За даними ASTRA, Орський НПЗ уже зазнавав атак у жовтні та листопаді 2025 року, а також у квітні 2026-го.

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