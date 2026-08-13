Українські удари по логістичній інфраструктурі російського маркетплейсу Wildberries завдали компанії масштабних збитків. За оцінками московської консалтингової компанії Data Insight, втрати можуть сягати 480 млрд рублів, що можна порівняти з річним бюджетом одного з найбільших російських регіонів.

Про це повідомляє видання The New York Times.

Збитки для Wildberries

Станом на 8 серпня Україна, за даними The New York Times, щонайменше 23 рази атакувала об’єкти Wildberries. Удари по складських потужностях тривають щоночі з середини липня.

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За оцінкою Data Insight, внаслідок атак Wildberries могла втратити до третини складських площ, а вартість знищених товарів сягає 480 млрд рублів, або близько $5,9 млрд.

Ця сума співмірна з річними бюджетами великих російських регіонів, наголошує видання The Moscow Times. Для порівняння, бюджет Красноярського краю становить близько 527 млрд рублів, а Ханти-Мансійського автономного округу — 476 млрд рублів.

Збитки Wildberries також приблизно у 1,6 раза перевищують річний бюджет Іркутської області, а бюджети Смоленської та Пензенської областей — майже у чотири рази. Для Калмикії, Єврейської автономної області та Ненецького автономного округу сума втрат маркетплейсу більша приблизно у 14–17 разів.

Чому Україна атакує Wildberries

Київ вважає Wildberries законною ціллю, звинувачуючи компанію у постачанні російським військовим товарів військового призначення. Зокрема, йдеться про запасні частини для безпілотників та навігаційне обладнання.

Для Росії Wildberries має особливе значення. Платформа стала одним із ключових елементів споживчого ринку країни після виходу з РФ багатьох західних компаній. За даними NYT, маркетплейс займає близько 10% російського роздрібного ринку, має майже 95 тис. пунктів видачі, а понад половина населення країни користується ним щонайменше раз на місяць.

Атаки вже позначилися на споживчій активності. За даними SberIndex, витрати росіян на непродовольчі товари на маркетплейсах різко скоротилися в останні тижні.

Подальша доля Wildberries значною мірою залежатиме від того, як довго триватимуть українські удари та наскільки швидко компанія зможе перебудувати свою логістику.

7 серпня дрони атакували логістичний комплекс Wildberries в Єкатеринбурзі.

5 серпня один із найбільших логістичних центрів Wildberries у РФ охопила пожежа після атаки дронів.

Джерело : NYT

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