В ночь на 14 августа Москва и Ленинградская область РФ подверглись атаке беспилотников. В районе российского порта Усть-Луга зафиксировали повреждения, после чего там вспыхнул пожар.

Об атаке сообщили представители российских властей и местные Telegram-каналы.

Атака дронов на Москву 14 августа

Мэр Москвы Сергей Собянин начал сообщать о беспилотниках, приближавшихся к российской столице, еще поздно вечером 13 августа.

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В 23:44 он заявил, что российская ПВО якобы сбила два дрона, летевших в направлении Москвы.

Уже около 06:00 14 августа Собянин сообщил о якобы уничтожении ещё десяти беспилотников. При этом в этом сообщении он не уточнил, направлялись ли эти БПЛА непосредственно на Москву.

Информации о возможных повреждениях или пострадавших в российской столице пока нет.

Пожар в порту Усть-Луга после атаки дронов

Под массированной атакой беспилотников ночью оказалась и Ленинградская область РФ.

Губернатор региона Александр Дрозденко по состоянию на 06:21 заявил о якобы уничтожении 51 беспилотника и подтвердил повреждения в районе порта Усть-Луга.

– В результате повреждений зафиксировано возгорание в порту Усть-Луга. Специалисты приступили к тушению. Боевые действия продолжаются, – заявил губернатор Ленинградской области.

Отметим, что Усть-Луга расположена на побережье Балтийского моря и является одним из крупных российских портов, через который, в частности, осуществляется перевалка грузов и экспорт энергоресурсов.

Украинская сторона на момент публикации официально не комментировала атаку и не сообщала о возможной причастности к ней.

Напомним, в ночь на 25 марта Ленинградскую область России атаковали беспилотники — в порту Усть-Луга вспыхнул пожар, при этом украинская сторона заявила об успешной спецоперации по нефтяной инфраструктуре.

31 марта также сообщалось, что ночью ударные дроны в очередной раз атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области РФ.

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