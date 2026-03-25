Дрони атакували стратегічний порт РФ на Балтиці: спалахнула пожежа
У ніч на 25 березня Ленінградську область Росії атакували безпілотники, внаслідок чого на території порту Усть-Луга виникла пожежа.
Про це повідомив губернатор Ленінградської області РФ Олександр Дрозденко.
Атака на Усть-Лугу 25 березня: що відомо
За словами російського посадовця, у ніч проти 25 березня регіон зазнав масованої атаки безпілотників.
Російська ППО, за його твердженням, нібито знищила 33 БпЛА над Ленінградською областю.
Попри це, на території порту Усть-Луга виникла пожежа.
Рятувальники намагаються ліквідувати займання.
За попередніми даними, постраждалих немає.
Водночас у регіоні заявили, що бойові дії тривають.
Через ситуацію тимчасово призупиняв роботу аеропорт Пулково в Санкт-Петербурзі.
Що відомо про порт Усть-Луга
Порт Усть-Луга є одним із найбільших у Росії на Балтійському морі.
Він відіграє важливу роль в експорті російських нафтопродуктів і забезпечує значні надходження до бюджету РФ.
Об’єкт розташований приблизно за 1000 кілометрів від українського кордону.
Нагадаємо, що після серії атак безпілотників по російських портах на Балтійському морі експорт нафти з ключових хабів РФ було призупинено.
Як повідомляло Reuters, порти Усть-Луга та Приморськ, які є найбільшими нафтовими експортними пунктами Росії, тимчасово зупинили відвантаження після ударів дронів 22 березня.
Згодом Усть-Луга частково відновив роботу та завантаження нафти, водночас Приморськ залишався закритим через пошкодження інфраструктури та пожежі на резервуарах.