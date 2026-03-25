У ніч на 25 березня Ленінградську область Росії атакували безпілотники, внаслідок чого на території порту Усть-Луга виникла пожежа.

Про це повідомив губернатор Ленінградської області РФ Олександр Дрозденко.

Атака на Усть-Лугу 25 березня: що відомо

За словами російського посадовця, у ніч проти 25 березня регіон зазнав масованої атаки безпілотників.

Зараз дивляться

Російська ППО, за його твердженням, нібито знищила 33 БпЛА над Ленінградською областю.

Попри це, на території порту Усть-Луга виникла пожежа.

Рятувальники намагаються ліквідувати займання.

За попередніми даними, постраждалих немає.

Водночас у регіоні заявили, що бойові дії тривають.

Через ситуацію тимчасово призупиняв роботу аеропорт Пулково в Санкт-Петербурзі.

Що відомо про порт Усть-Луга

Порт Усть-Луга є одним із найбільших у Росії на Балтійському морі.

Він відіграє важливу роль в експорті російських нафтопродуктів і забезпечує значні надходження до бюджету РФ.

Об’єкт розташований приблизно за 1000 кілометрів від українського кордону.

Нагадаємо, що після серії атак безпілотників по російських портах на Балтійському морі експорт нафти з ключових хабів РФ було призупинено.

Як повідомляло Reuters, порти Усть-Луга та Приморськ, які є найбільшими нафтовими експортними пунктами Росії, тимчасово зупинили відвантаження після ударів дронів 22 березня.

Згодом Усть-Луга частково відновив роботу та завантаження нафти, водночас Приморськ залишався закритим через пошкодження інфраструктури та пожежі на резервуарах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.