Похищение зерна с ВОТ: Украина ввела санкции против судов, компаний и россиян
- Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях за незаконный вывоз украинского зерна.
- Санкции применили к 13 морским судам, 11 гражданам России и 28 юридическим лицам.
Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении лиц и компаний, причастных к незаконному вывозу украинского зерна, и судов, задействованных в этом.
Об этом сообщает сайт Офиса президента.
Санкции за незаконный вывоз украинского зерна: что известно
В новый санкционный список вошли 13 морских судов. Восемь из них ходят под флагом РФ, три – Панамы, по одному – Белиза и Сент-Китс и Невиса.
Санкции также применили к 11 гражданам России и 28 юридическим лицам.
Все они связаны с незаконным вывозом украинского зерна с временно оккупированных территорий Украины.
Ограничения также касаются владельцев судов, их капитанов и компаний, которые привлечены к вывозу украинского зерна.
Отмечается, что Украина передаст партнерам всю необходимую информацию для синхронизации санкций в международных юрисдикциях.
— Незаконный вывоз украинского зерна с временно оккупированных территорий должен иметь последствия для всех, кто к этому причастен: от компаний и владельцев до капитанов и судов. Рассчитываем, что наши международные партнеры не будут допускать его попадания на свои рынки, – отметил советник – уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.
Напомним, в апреле Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит санкционный пакет против лиц и компаний, связанных с вывозом и продажей украденного Россией украинского зерна.
Президент сделал это заявление после прибытия в Израиль судна с украинским зерном, которое было украдено Россией.