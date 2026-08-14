Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении лиц и компаний, причастных к незаконному вывозу украинского зерна, и судов, задействованных в этом.

Об этом сообщает сайт Офиса президента.

Санкции за незаконный вывоз украинского зерна: что известно

В новый санкционный список вошли 13 морских судов. Восемь из них ходят под флагом РФ, три – Панамы, по одному – Белиза и Сент-Китс и Невиса.

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Санкции также применили к 11 гражданам России и 28 юридическим лицам.

Все они связаны с незаконным вывозом украинского зерна с временно оккупированных территорий Украины.

Ограничения также касаются владельцев судов, их капитанов и компаний, которые привлечены к вывозу украинского зерна.

Отмечается, что Украина передаст партнерам всю необходимую информацию для синхронизации санкций в международных юрисдикциях.

— Незаконный вывоз украинского зерна с временно оккупированных территорий должен иметь последствия для всех, кто к этому причастен: от компаний и владельцев до капитанов и судов. Рассчитываем, что наши международные партнеры не будут допускать его попадания на свои рынки, – отметил советник – уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Напомним, в апреле Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит санкционный пакет против лиц и компаний, связанных с вывозом и продажей украденного Россией украинского зерна.

Президент сделал это заявление после прибытия в Израиль судна с украинским зерном, которое было украдено Россией.

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