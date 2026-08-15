Министерство иностранных дел Германии рекомендует своим гражданам воздержаться от поездок в Украину из-за рисков для безопасности и угрозы российских обстрелов.

Об этом говорится в обновленных 15 августа рекомендациях Министерства иностранных дел Германии по поездкам в Украину.

Германия предупредила о возможном усилении атак РФ до 24 августа

В немецком МИД напомнили, что боевые действия в Украине продолжаются, а Россия почти каждый день атакует страну ракетами и дронами. Опасность при этом сохраняется во всех регионах.

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Отдельно в ведомстве обратили внимание на приближение Дня Независимости Украины. В Берлине допускают, что до 24 августа интенсивность российских ударов может возрасти.

– В связи с Днем Независимости 24 августа 2026 года нельзя исключать усиление атак как на инфраструктуру (например, энергетическую инфраструктуру, транспортные узлы), так и на гражданские цели, – говорится в заявлении.

На фоне этих рисков МИД Германии не рекомендует своим гражданам в ближайшее время ездить в Украину.

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