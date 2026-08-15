Министерство иностранных дел России обратилось к Турции и США с запросом относительно масштабных поставок оружия Украине.

Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на заявление представительницы МИД РФ Марии Захаровой.

Поставки американского оружия Украине через Турцию – реакция МИД РФ

По словам Захаровой, обстоятельства и условия масштабных поставок американского вооружения через Турцию в Украину остаются крайне противоречивыми.

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Представительница российского МИД заявила, что новые поставки оружия Киеву могут нанести серьезный ущерб отношениям России с США и Турцией.

Она подчеркнула, что попытки США и Турции говорить о мире, одновременно обеспечивая Украину оружием, неизбежно подрывают взаимное доверие.

Напомним, 8 августа СМИ сообщили, что Украина приобрела у Турции 70 баллистических ракет M39 ATACMS, 12 реактивных систем залпового огня M270, способных использовать ракеты GMLRS и ATACMS, а также десятки тысяч кассетных боеприпасов.

Передачу вооружения планировали начать после завершения предусмотренного законом 15-дневного срока рассмотрения соответствующих уведомлений Конгрессом США.

Государственный департамент США передал необходимые документы американским законодателям 3 августа.

В Госдепе сообщили Конгрессу, что готовы одобрить передачу вооружения, поскольку она соответствует целям США в сфере помощи в области безопасности.

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