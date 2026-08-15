Міністерство закордонних справ Росії звернулося до Туреччини та США із запитом щодо масштабного постачання зброї Україні.

Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на заяву речниці МЗС РФ Марії Захарової.

Постачання американської зброї Україні через Туреччину – реакція МЗС РФ

За словами Захарової, обставини та умови масштабного постачання американського озброєння через Туреччину до України залишаються вкрай суперечливими.

Зараз дивляться

Речниця російського МЗС заявила, що нові постачання зброї Києву можуть завдати серйозної шкоди відносинам Росії зі США та Туреччиною.

Вона наголосила, що спроби США і Туреччини говорити про мир, одночасно забезпечуючи Україну зброєю, неминуче “підривають взаємну довіру”.

Нагадаємо, 8 серпня ЗМІ повідомили, що Україна придбала у Туреччини 70 балістичних ракет M39 ATACMS, 12 реактивних систем залпового вогню M270, здатних використовувати ракети GMLRS і ATACMS, та десятки тисяч касетних боєприпасів.

Передачу озброєння планували розпочати після завершення передбаченого законом 15-денного терміну розгляду відповідних повідомлень Конгресом США.

Державний департамент США передав необхідні документи американським законодавцям 3 серпня.

У Держдепі повідомили Конгрес, що готові схвалити передачу озброєння, оскільки вона відповідає цілям США у сфері безпекової допомоги.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.