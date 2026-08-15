Венгрия принимает экстренные меры, чтобы не допустить остановки единственной атомной электростанции страны АЭС Пакш из-за критического падения уровня воды в Дунае. Власти затапливают две баржи вблизи станции, чтобы искусственно повысить уровень воды в реке и обеспечить необходимые условия для охлаждения объекта.

Об этом пишет Bloomberg в субботу, 15 августа.

Власти Венгрии затапливают баржи, чтобы поддержать работу АЭС Пакш

— Уровень воды на насосной станции АЭС Пакш уже поднялся примерно на один сантиметр, — сообщил премьер-министр Петер Мадьяр, который находится на объекте в субботу.

Работники также строят подводный барьер, чтобы замедлить течение реки и повысить уровень воды, доступной для охлаждения. В течение дня должны доставить около 5 тыс. тонн камня.

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Жара иссушает водные пути по всей Европе и создает дополнительную нагрузку на энергосети. Продолжительная засуха существенно снизила уровень воды в Дунае и усложняет охлаждение реакторов.

АЭС Пакш, которая производит около 40% электроэнергии в Венгрии, сейчас генерирует 485 мегаватт — четверть своей мощности, которая составляет около 2 тыс. мегаватт.

По прогнозам, в начале следующей недели уровень воды в Дунае упадет до отметки, при которой придется отключить одну из двух турбин, которые пока работают. Дальнейшее падение уровня воды может привести к полной остановке электростанции.

Полная остановка АЭС Пакш увеличит потребность Венгрии в импорте электроэнергии в вечерние часы и приведет к дополнительным расходам, прежде чем реакторы смогут вернуться к работе.

Мадьяр оценивает, что содержание АЭС Пакш в нерабочем состоянии будет стоить не менее 50 млрд форинтов ($159 млн) в месяц, не учитывая убытков компаний из-за ограничений поставок электроэнергии.

Низкий уровень воды в Дунае уже вынудил сократить производство атомной энергии в других частях региона.

Ранее на этой неделе Румыния остановила свою атомную электростанцию Чернаводэ, расположенную ниже по течению Дуная.

Напомним, 2 августа Петер Мадьяр сообщил, что АЭС Пакш впервые за 44 года может полностью прекратить работу из-за критического падения уровня воды в Дунае.

На станции снизили мощность энергоблоков, возможность полной остановки будет зависеть от того, насколько еще понизится уровень реки.

На фоне угрозы дефицита электроэнергии венгерские власти призвали население и крупных потребителей сократить использование электроэнергии в часы пиковой нагрузки.

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