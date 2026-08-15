Власти Венгрии затапливают баржи на Дунае чтобы обеспечить работу АЭС
- Венгрия затапливает две баржи на Дунае, чтобы повысить уровень воды возле АЭС Пакш.
- Из-за дальнейшего падения уровня воды в Дунае могут остановить одну из двух работающих турбин, а впоследствии — всю АЭС.
- Полная остановка АЭС Пакш может стоить Венгрии как минимум $159 млн в месяц.
Венгрия принимает экстренные меры, чтобы не допустить остановки единственной атомной электростанции страны АЭС Пакш из-за критического падения уровня воды в Дунае. Власти затапливают две баржи вблизи станции, чтобы искусственно повысить уровень воды в реке и обеспечить необходимые условия для охлаждения объекта.
Об этом пишет Bloomberg в субботу, 15 августа.
Власти Венгрии затапливают баржи, чтобы поддержать работу АЭС Пакш
— Уровень воды на насосной станции АЭС Пакш уже поднялся примерно на один сантиметр, — сообщил премьер-министр Петер Мадьяр, который находится на объекте в субботу.
Работники также строят подводный барьер, чтобы замедлить течение реки и повысить уровень воды, доступной для охлаждения. В течение дня должны доставить около 5 тыс. тонн камня.
Жара иссушает водные пути по всей Европе и создает дополнительную нагрузку на энергосети. Продолжительная засуха существенно снизила уровень воды в Дунае и усложняет охлаждение реакторов.
АЭС Пакш, которая производит около 40% электроэнергии в Венгрии, сейчас генерирует 485 мегаватт — четверть своей мощности, которая составляет около 2 тыс. мегаватт.
По прогнозам, в начале следующей недели уровень воды в Дунае упадет до отметки, при которой придется отключить одну из двух турбин, которые пока работают. Дальнейшее падение уровня воды может привести к полной остановке электростанции.
Полная остановка АЭС Пакш увеличит потребность Венгрии в импорте электроэнергии в вечерние часы и приведет к дополнительным расходам, прежде чем реакторы смогут вернуться к работе.
Мадьяр оценивает, что содержание АЭС Пакш в нерабочем состоянии будет стоить не менее 50 млрд форинтов ($159 млн) в месяц, не учитывая убытков компаний из-за ограничений поставок электроэнергии.
Низкий уровень воды в Дунае уже вынудил сократить производство атомной энергии в других частях региона.
Ранее на этой неделе Румыния остановила свою атомную электростанцию Чернаводэ, расположенную ниже по течению Дуная.
Напомним, 2 августа Петер Мадьяр сообщил, что АЭС Пакш впервые за 44 года может полностью прекратить работу из-за критического падения уровня воды в Дунае.
На станции снизили мощность энергоблоков, возможность полной остановки будет зависеть от того, насколько еще понизится уровень реки.
На фоне угрозы дефицита электроэнергии венгерские власти призвали население и крупных потребителей сократить использование электроэнергии в часы пиковой нагрузки.