Угорщина вживає екстрених заходів, щоб не допустити зупинки єдиної атомної електростанції країни АЕС Пакш через критичне падіння рівня води в Дунаї. Влада затоплює дві баржі поблизу станції, щоб штучно підвищити рівень річки та забезпечити необхідні умови для охолодження об’єкта.

Про це пише Bloomberg у суботу, 15 серпня.

Вдала Угорщини затоплює баржі, щоб підтримати роботу АЗС Пакш

– Рівень води на насосній станції АЕС Пакш уже піднявся приблизно на один сантиметр, – повідомив прем’єр-міністр Петер Мадяр, що перебуває на об’єкті в суботу.

Працівники також будують підводний бар’єр, щоб уповільнити течію річки та підвищити рівень води, доступної для охолодження. Протягом дня мають доставити близько 5 тис. тонн каміння.

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Спека висушує водні шляхи по всій Європі та створює додаткове навантаження на енергомережі. Тривала посуха суттєво знижує рівень води в Дунаї та ускладнює охолодження реакторів.

АЗС Пакш, яка виробляє близько 40% електроенергії в Угорщині, наразі генерує 485 мегават – чверть від своєї потужності, що становить приблизно 2 тис. мегават.

За прогнозами, на початку наступного тижня рівень Дунаю впаде до позначки, за якої доведеться вимкнути одну з двох турбін, що залишаються в роботі. Подальше падіння рівня води потенційно може змусити повністю зупинити електростанцію.

Повна зупинка збільшить потребу Угорщини в імпорті електроенергії у вечірні години та спричинить додаткові витрати, перш ніж реактори зможуть повернутися до роботи.

Мадяр оцінює, що утримання АЗС Пакш у неробочому стані коштуватиме щонайменше 50 млрд форинтів ($159 млн) на місяць, не враховуючи збитків компаній через обмеження постачання електроенергії.

Низький рівень води в Дунаї вже змусив скоротити виробництво атомної енергії в інших частинах регіону.

Раніше цього тижня Румунія зупинила свою атомну електростанцію Чернавода, розташовану нижче за течією Дунаю.

Нагадаємо, 2 серпня Петер Мадяр повідомив, що АЕС Пакш вперше за 44 роки може повністю зупинити роботу через критичне падіння рівня води в Дунаї.

На станції скоротили потужність енергоблоків, можливість повної зупинки залежатиме від того, наскільки ще знизиться рівень річки.

На тлі загрози дефіциту електроенергії угорська влада закликала населення та великих споживачів зменшити використання електрики в години пікового навантаження.

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