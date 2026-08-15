На півдні Іспанії в ніч проти 15 серпня стався землетрус магнітудою 5 з епіцентром поблизу міста Гранада. Через пошкодження будівель влада Андалусії активувала перший рівень плану реагування на сейсмічну небезпеку.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на регіональний уряд Андалусії та місцеві екстрені служби.

Землетрус у Гранаді 15 серпня: що відомо

Землетрус стався невдовзі після 01:00 у районі муніципалітету Алхендін, що входить до агломерації Гранади.

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Магнітуда поштовхів становила 5. Іспанський телеканал TVE показав уламки будівель, які після землетрусу опинилися на вулицях міста, а також пошкоджені автомобілі.

Екстреним службам Андалусії довелося рятувати кількох людей із пошкоджених будівель. Водночас повідомлень про травмованих унаслідок землетрусу не надходило.

Через наслідки стихії влада Андалусії оголосила надзвичайний стан.

Віцепрезидент регіонального уряду Антоніо Санс Кабелло закликав жителів Гранади не залишати будівлі без потреби, якщо вони не зазнали пошкоджень.

Людей, які перебувають на вулицях, закликали триматися подалі від фасадів, балконів, карнизів, стін та інших конструкцій, які можуть обвалитися.

Нагадаємо, що наприкінці липня потужний землетрус магнітудою 7,1 стався на японському острові Кюсю. Щонайменше 50 людей дістали поранення, а близько 40 тис. будинків залишилися без електропостачання.

Стихія пошкодила дороги, мости та будівлі. На станції Яцусіро потяг зійшов із рейок, а рух швидкісних і приміських поїздів на Кюсю тимчасово призупинили для перевірки безпеки.

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