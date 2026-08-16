Украина вместе с восемью европейскими странами присоединилась к продленным санкциям Европейского Союза против Ирана, введенным, в частности, из-за военной поддержки, которую Тегеран оказывает России в войне против Украины.

Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, опубликованном Европейской службой внешних дел (EEAS).

Санкции ЕС против Ирана: что известно

К решению Совета ЕС присоединились Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Молдова, Черногория, Северная Македония, Норвегия и Украина.

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Теперь эти страны должны согласовать свою национальную политику с соответствующим решением Совета ЕС.

– Европейский Союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его, – говорится в заявлении Каллас.

Совет ЕС принял решение о продлении ограничений 24 июля. Речь идет о санкциях, введенных в 2023 году из-за военной поддержки Ираном России в войне против Украины.

Ограничения также связаны с поддержкой Тегераном вооруженных группировок и структур на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря, а также с действиями Ирана, которые подрывают свободу судоходства на Ближнем Востоке.

В то же время решение Совета ЕС предусматривает исключение из санкционного списка четырех фигурантов.

Ранее издание The New York Times сообщало, что Иран рассматривал возможность удара по одному из украинских черноморских портов после атаки на иранское грузовое судно в Каспийском море.

По информации издания, часть иранского руководства выступала за ответный удар по Украине в связи с ударами по грузовому судну Port Olya 2 и сухогрузу Begey.

Источники, знакомые с разведывательными данными, предполагали, что Тегеран мог применить баллистическую ракету с небольшой боевой частью.

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