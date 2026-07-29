После атаки на иранское грузовое судно в Каспийском море Тегеран рассматривал возможность нанесения удара по одному из украинских черноморских портов. Однако удалось удержаться от дальнейшей эскалации благодаря серии дипломатических контактов.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на иранских и западных чиновников.

Как удалось избежать эскалации

По информации собеседников издания, после атаки на иранское коммерческое судно в Каспийском море, в результате которой, по утверждению Тегерана, погиб моряк, часть иранского руководства настаивала на ответе Украине.

Сейчас смотрят

Так, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи назвал атаку Украины нарушением Устава ООН, направленным на втягивание Европы в войну Ирана с Соединенными Штатами.

В посте в социальных сетях он отметил, что этот инцидент “не может остаться без ответа”.

Журналисты отметили, что блокада США иранских портов в Персидском заливе сделала торговлю Ирана с Россией через Каспийское море еще более важной. Каспийское море стало ключевым маршрутом поставок как для открытой, так и для тайной торговли.

Однако после того, как украинские дипломаты попытались смягчить напряженность, Арагчи провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Андреем Сибигой.

После этого разговора глава МИД Ирана отметил в посте, что Сибига назвал атаку на грузовое судно непреднамеренной.

– Иран также не стремится к эскалации, но четко дал понять, что любая атака на наших граждан или интересы неприемлема. Ущерб должен быть возмещен, — написал Арагчи.

Источники, ознакомленные с разведывательными данными, сообщили, что ожидали возможного запуска Ираном баллистической ракеты с небольшой боевой частью. По данным NYT, потенциальной целью мог стать один из черноморских портов Украины.

В то же время аналитик, близкий к иранским властям, Мехди Рахмати заявил, что внутри руководства страны не было единой позиции.

По его словам, часть политиков призывала к силовому ответу, тогда как другие предостерегали от открытия нового фронта.

– Украина не является маленькой или незначительной страной. У нее есть опыт ведения войны и логистическая поддержка США и Европы. Мы ничего не выиграем, открыв новый фронт, – сказал Рахмати в комментарии NYT.

По данным издания, дальнейшую эскалацию удалось предотвратить после ряда дипломатических переговоров.

После того как министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи пригрозил Украине ответом, глава МИД Украины Андрей Сибига провел с ним телефонный разговор.

Впоследствии Арагчи сообщил, что украинская сторона назвала удар по грузовому судну непреднамеренным, однако Иран по-прежнему настаивает на компенсации нанесенного ущерба.

Кроме того, иранский министр заявил о переговорах с верховной дипломатом ЕС Каей Каллас относительно путей снижения напряженности.

В то же время NYT отмечает, что пока неясно, как долго удастся держать ситуацию под контролем.

Что предшествовало

25 июля Служба безопасности Украины сообщила о поражении дронами в Каспийском море грузового судна Port Olya 2 и сухогруза Begey, которые находились под международными санкциями и, по данным СБУ, использовались для перевозки военных грузов между Ираном и Россией.

После этого Министерство иностранных дел Ирана осудило украинскую атаку и заявило, что Тегеран оставляет за собой право защищать свои национальные интересы.

Президент Владимир Зеленский в ответ подчеркнул, что Иран фактически уже участвует в войне против Украины, поскольку поставляет России ударные дроны Shahed, технологии их производства и другое вооружение. В то же время глава государства отметил, что Украина должна действовать взвешенно, чтобы не допустить открытия нового фронта.

28 июля в украинском информационном пространстве распространились сообщения о возможной подготовке Ираном ракетного удара по Украине. Впоследствии руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что официального подтверждения таких намерений нет, хотя Иран теоретически имеет возможности для нанесения такого удара.

В тот же день Андрей Сибига сообщил о телефонном разговоре с Аббасом Арагчи, подчеркнув, что целью Украины является предотвращение ненужной эскалации. После этого глава иранского МИД также заявил, что Тегеран тоже не хочет обострения ситуации.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.