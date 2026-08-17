На российском предприятии Комбинат Каменский в Ростовской области в результате удара в ночь на 16 августа уничтожены два и повреждены еще четыре цеха по производству взрывчатых веществ и порохов.

О результатах удара сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Удар по Комбинату Каменскому: что известно

По данным Генштаба, подтверждено уничтожение двух цехов предприятия Комбинат Каменский в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области РФ.

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⚡️Два цехи знищено, чотири — пошкоджено. «Комбинат Каменский». Результати ураження / Two workshops destroyed, four damaged. “Kamensky Combine”. Strike results

Докладніше:https://t.co/6S9YrBJiPO pic.twitter.com/MCTHZItCzv — Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) August 17, 2026

Еще четыре цеха, где производили взрывчатые вещества и порох, получили повреждения.

В Генштабе отметили, что предприятие входит в российский военно-промышленный комплекс и работает на нужды армии РФ.

Что известно о Комбинате Каменский

Одно из направлений работы предприятия — производство твердого ракетного топлива.

По данным Генштаба, его используют для боеприпасов российских реактивных систем залпового огня Ураган, Смерч и Торнадо-С.

Кроме того, продукцию предприятия используют для ряда российских ракетных систем и авиационных средств поражения.

В Генштабе подчеркнули, что удары по ключевым военным и военно-промышленным объектам противника будут продолжаться.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 636-й день.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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