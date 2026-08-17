Генштаб підтвердив ураження цехів комбінату у РФ, який виробляв паливо для Ураганів
- Генштаб підтвердив результати удару по комбінату Каменський.
- На підприємстві знищено два виробничі цехи.
На російському підприємстві Комбінат Каменський у Ростовській області внаслідок удару в ніч на 16 серпня знищено два та пошкоджено ще чотири цехи з виробництва вибухових речовин і порохів.
Про результати ураження повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.
Удар по Комбінату Каменський: що відомо
За даними Генштабу, підтверджено знищення двох цехів підприємства Комбінат Каменський у місті Каменськ-Шахтинський Ростовської області РФ.
⚡️Два цехи знищено, чотири – пошкоджено. «Комбинат Каменский». Результати ураження / Two workshops destroyed, four damaged. “Kamensky Combine”. Strike results
Докладніше:https://t.co/6S9YrBJiPO pic.twitter.com/MCTHZItCzv
— Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) August 17, 2026
Ще чотири цехи, де виробляли вибухові речовини та порохи, зазнали пошкоджень.
У Генштабі зазначили, що підприємство належить до російського військово-промислового комплексу та працює на потреби армії РФ.
Що відомо про Комбінат Каменський
Одним із напрямів роботи підприємства є виробництво твердого ракетного палива.
За інформацією Генштабу, його використовують для боєприпасів російських реактивних систем залпового вогню Ураган, Смерч і Торнадо-С.
Крім того, продукцію підприємства застосовують для низки російських ракетних систем та авіаційних засобів ураження.
У Генштабі наголосили, що удари по ключових військових та військово-промислових об’єктах противника триватимуть.
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