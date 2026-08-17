На російському підприємстві Комбінат Каменський у Ростовській області внаслідок удару в ніч на 16 серпня знищено два та пошкоджено ще чотири цехи з виробництва вибухових речовин і порохів.

Про результати ураження повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

Удар по Комбінату Каменський: що відомо

За даними Генштабу, підтверджено знищення двох цехів підприємства Комбінат Каменський у місті Каменськ-Шахтинський Ростовської області РФ.

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⚡️Два цехи знищено, чотири – пошкоджено. «Комбинат Каменский». Результати ураження / Two workshops destroyed, four damaged. “Kamensky Combine”. Strike results

Докладніше:https://t.co/6S9YrBJiPO pic.twitter.com/MCTHZItCzv — Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) August 17, 2026

Ще чотири цехи, де виробляли вибухові речовини та порохи, зазнали пошкоджень.

У Генштабі зазначили, що підприємство належить до російського військово-промислового комплексу та працює на потреби армії РФ.

Що відомо про Комбінат Каменський

Одним із напрямів роботи підприємства є виробництво твердого ракетного палива.

За інформацією Генштабу, його використовують для боєприпасів російських реактивних систем залпового вогню Ураган, Смерч і Торнадо-С.

Крім того, продукцію підприємства застосовують для низки російських ракетних систем та авіаційних засобів ураження.

У Генштабі наголосили, що удари по ключових військових та військово-промислових об’єктах противника триватимуть.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 636-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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