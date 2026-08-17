Российские войска ночью снова атаковали украинские города и гражданскую инфраструктуру.

В Одесской области под ударом оказались портовая инфраструктура и гражданское судно, в Сумах россияне применили ударные и реактивные дроны, а в Полтавской области после ударов горели промышленные предприятия.

Неспокойной была ночь и в Днепропетровской области — россияне почти 20 раз атаковали дронами четыре района области. Изюм за несколько часов пережил две атаки, а Запорожская область за последние сутки подверглась более чем тысяче российских ударов.

Сейчас смотрят

Между тем западные СМИ сообщают о том, что Россия разворачивает сеть новых баз для дальнобойных дронов, о возможных планах Кремля по захвату всего Донбасса и о подготовке Евросоюзом самого масштабного с начала полномасштабной войны расширения санкций против РФ.

Об этих и других событиях ночи и утра 17 августа — читай в дайджесте.

Атака на портовую инфраструктуру Одесской области

В ночь на 17 августа российские войска снова атаковали портовую инфраструктуру Одесской области.

По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, в результате удара было повреждено гражданское судно под флагом Республики Того.

Пострадали четверо человек. Троих из них госпитализировали, один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

После атаки на объектах возникли пожары. По состоянию на утро спасатели полностью их потушили.

Две атаки РФ на Изюм

Изюм в Харьковской области в течение нескольких часов дважды оказался под российскими ударами.

Первую атаку зафиксировали около 21:30 16 августа. По предварительным данным следствия, российские военные применили УМПБ-5Р — управляемую авиационную бомбу реактивного типа.

Повреждено как минимум 15 домов. Пострадали пять человек — три женщины и двое мужчин.

Около 04:00 17 августа россияне снова атаковали Изюм. На этот раз, по предварительной информации, удар нанесли беспилотником Герань-3. Повреждены многоквартирные и частные жилые дома, а также автомобили.

Прокуратура начала расследование по фактам совершения военных преступлений.

Удары по промышленным предприятиям Полтавщины

Российские удары этой ночью вызвали пожары сразу на нескольких промышленных объектах Полтавской области.

В Кременчугском районе загорелись два промышленных предприятия. На одном объекте спасатели быстро потушили пожар, но на другом из-за угрозы повторного российского удара какое-то время не могли безопасно приступить к тушению.

Еще одно предприятие россияне атаковали в Миргородском районе.

По состоянию на утро все пожары потушены.

Атаки на Запорожский район и область

Вечером 16 августа в Запорожском районе российские войска нанесли удар вблизи автозаправочной станции. Повреждены помещения и оборудование, пострадал 33-летний мужчина.

Всего за последние сутки по Запорожской области российские войска нанесли 1 217 ударов по 60 населенным пунктам.

По данным областных властей, зафиксировано 20 авиаударов, 846 атак беспилотниками разных типов — в основном FPV-дронами, один обстрел из РСЗО и 350 артиллерийских ударов.

Под обстрелом оказались Запорожье, Орехов, Степногорск, Приморское, Малая Токмачка и десятки других населенных пунктов. Поступило 35 сообщений о повреждениях жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

За сутки в результате российских атак на Запорожский район погибли два человека, ещё трое получили ранения.

Массированная атака на Сумы

Вечером 16 августа и ночью на 17 августа российские войска провели массированную атаку на Сумы и область, применяя, в частности, ударные и реактивные беспилотники.

В Сумах зафиксированы попадания в жилой сектор и по объектам гражданской инфраструктуры. После ударов возникли масштабные пожары.

В Заречном районе Герань атаковали объект городской гражданской инфраструктуры. Одновременно реактивные БПЛА ударили по частному сектору, где повреждено значительное количество жилых домов.

В результате атак в Сумской общине погибли два человека, еще трое получили травмы.

Атаки на Днепропетровскую область

В ночь на 17 августа российские войска почти 20 раз атаковали беспилотниками четыре района Днепропетровской области. В результате ударов ранения получили пять человек.

В Никопольском районе под ударами оказались Никополь, Марганецкая и Покровская общины. Пострадала 51-летняя женщина, которая будет лечиться амбулаторно.

В Павлограде после российской атаки загорелись частный жилой дом, хозяйственная постройка и автомобиль. Здесь ранения получили четверо людей. Двух женщин в возрасте 65 и 87 лет госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В Синельниковском районе российские беспилотники атаковали Раевскую и Николаевскую общины. В результате ударов загорелись частные жилые дома.

Еще один пожар возник в Вакулевской общине Криворожского района.

РФ строит новые базы для запуска дальнобойных дронов

Россия активно расстраивает сеть баз для запуска дальнобойных беспилотников, которые используются против Украины и потенциально способны достигать территории стран НАТО, пишет The Telegraph.

По результатам анализа документов и спутниковых снимков журналисты обнаружили как минимум десять баз, где появились новые пусковые площадки. Всего вдоль границ России с Украиной и Беларусью насчитали не менее 59 новых пусковых рельсов.

Часть центров переоборудовали из военных баз и гражданских аэропортов, остальные россияне строят в сельской местности. Около 20 обнаруженных рельсов имеют увеличенную длину, что, по анализу DroneSec, может указывать на их использование для новых реактивных дронов дальнего действия.

Одна из баз имеет площади, достаточные для одновременного хранения более тысячи беспилотников. Строительство части объектов до сих пор продолжается.

The Telegraph обращает внимание и на потенциальную угрозу для НАТО: расположение некоторых площадок позволяет современным российским дронам теоретически долететь до Варшавы.

В то же время издание подчеркивает, что признаков подготовки России к нападению на Польшу пока нет.

Путин рассчитывает захватить весь Донбасс к осени 2027 года

Кремль рассчитывает установить полный контроль над Донбассом к осени 2027 года, пишет The New York Times со ссылкой на западных чиновников и аналитиков.

По их оценкам, этот срок может стать важным рубежом для российского руководства. Если к осени 2027-го Москва не достигнет поставленной цели, вероятность перехода к реальным переговорам может вырасти.

До этого Россия, как ожидается, будет пытаться максимально усилить давление на Украину. В частности, собеседники NYT прогнозируют эскалацию ударов по гражданской и энергетической инфраструктуре зимой на фоне нехватки ракет для украинской ПВО.

Еще один возможный шаг Кремля — новая мобилизация. По данным издания, ее могут объявить после выборов в Госдуму РФ, запланированных на 18–20 сентября 2026 года.

Некоторые западные чиновники не исключают, что Москва также может попытаться проверить сплоченность НАТО, усилив давление на европейские страны.

ЕС готовит самое масштабное расширение санкций против России

Евросоюз осенью 2026 года планирует существенно расширить санкции против России. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас назвала будущий список самым обширным с начала полномасштабной войны.

В интервью Die Welt Каллас заявила, что уже введенные ограничения, по оценке ЕС, лишили российскую военную машину более €1 трлн.

После нового расширения количество российских физических и юридических лиц, попавших под санкции Евросоюза, должно увеличиться примерно на треть.

Кого именно внесут в список и когда новые ограничения вступят в силу, Каллас пока не уточнила. Она подчеркнула, что санкционное давление должно усиливаться до тех пор, пока Россия не прекратит войну против Украины.

Умерла актриса Хейден Панеттьери

В США в возрасте 36 лет умерла актриса Хейден Панеттьери — бывшая невеста украинского боксера Владимира Кличко и мать их дочери Каи.

О смерти актрисы сообщила её семья. Причину смерти пока официально не установили, обстоятельства выясняются.

Панеттьери стала известна благодаря роли Клэр Беннет в сериале Герои, а позже сыграла одну из главных ролей в сериале Нэшвилл. Она также снималась в фильмах Помни титанов, Крик 4 и Крик 6.

С Владимиром Кличко актриса начала встречаться в 2009 году. После перерыва пара возобновила отношения, а в 2014 году у них родилась дочь Кая. Окончательно Панеттьери и Кличко расстались в 2018 году.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 636-й день.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.