Высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас анонсировала самый масштабный список санкций против России с начала полномасштабной войны.

Об этом Кая Каллас заявила в интервью немецкому изданию Die Welt.

ЕС готовит масштабное расширение санкций против России

По словам Каллас, санкции, которые Евросоюз уже ввел против России, нанесли значительный ущерб российской экономике и ограничили возможности финансировать войну против Украины.

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Она заявила, что ограничения ЕС уже лишили российскую военную машину более €1 трлн. Осенью Брюссель планирует значительно расширить санкционные списки.

– К осени я представлю самый масштабный список санкций с начала войны, – заявила Каллас.

По ее словам, после введения новых мер общее количество российских физических и юридических лиц, подпадающих под санкции ЕС, увеличится примерно на треть.

В то же время Каллас пока не раскрыла, кого именно планируют включить в новый список и когда именно могут ввести ограничения.

Глава дипломатии ЕС подчеркнула, что санкционное давление на Россию должно усиливаться до тех пор, пока Москва не прекратит войну против Украины.

Напомним, что 7 августа Европейский Союз утвердил новые санкции против представителей российского военно-промышленного комплекса.

В обновленные санкционные списки тогда включили пятерых человек, причастных к российскому ВПК.

Источник : Reuters

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