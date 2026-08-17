ЕС готовит самый масштабный список санкций против России с начала войны — Каллас
- ЕС готовит новое масштабное расширение санкций против России.
- Кая Каллас назвала будущий список самым большим с начала войны.
Высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас анонсировала самый масштабный список санкций против России с начала полномасштабной войны.
Об этом Кая Каллас заявила в интервью немецкому изданию Die Welt.
ЕС готовит масштабное расширение санкций против России
По словам Каллас, санкции, которые Евросоюз уже ввел против России, нанесли значительный ущерб российской экономике и ограничили возможности финансировать войну против Украины.
Она заявила, что ограничения ЕС уже лишили российскую военную машину более €1 трлн. Осенью Брюссель планирует значительно расширить санкционные списки.
– К осени я представлю самый масштабный список санкций с начала войны, – заявила Каллас.
По ее словам, после введения новых мер общее количество российских физических и юридических лиц, подпадающих под санкции ЕС, увеличится примерно на треть.
В то же время Каллас пока не раскрыла, кого именно планируют включить в новый список и когда именно могут ввести ограничения.
Глава дипломатии ЕС подчеркнула, что санкционное давление на Россию должно усиливаться до тех пор, пока Москва не прекратит войну против Украины.
Напомним, что 7 августа Европейский Союз утвердил новые санкции против представителей российского военно-промышленного комплекса.
В обновленные санкционные списки тогда включили пятерых человек, причастных к российскому ВПК.