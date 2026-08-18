Посольство Росії у Великій Британії звинуватило Лондон у “навмисному прагненні до ескалації” війни після підтвердження того, що під час нещодавніх ударів по території РФ застосовували безпілотники британського виробництва.

У російській дипмісії заявили, що через військову підтримку України Велика Британія нібито стає “пособником і співучасником” атак на Росію.

Про це повідомляє BBC.

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Як РФ погрожує Британії через дрони для України

– Дії Лондона неминуче матимуть наслідки, за які йому доведеться відповідати, – заявили в посольстві РФ.

Москва також пригрозила, що чим активніше Велика Британія підтримуватиме Україну, тим “вищою буде ціна”, яку їй нібито доведеться заплатити.

При цьому російська сторона не уточнила, про які саме можливі “наслідки” йдеться.

Росія вже не вперше погрожує Великій Британії через військову допомогу Україні. Раніше Москва виступала з подібними заявами через постачання Києву далекобійних ракет Storm Shadow та компонентів для безпілотників.

Як Британія відповіла на погрози Росії

У Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що Лондон продовжує стояти “пліч-о-пліч” з Україною і не має наміру відмовлятися від її військової підтримки.

– У Росії не повинно бути жодних сумнівів у рішучості цього уряду протистояти російській агресії – як в Україні, так і щодо Великої Британії та наших союзників, – наголосив представник британського Міноборони.

За його словами, Лондон і надалі надаватиме Україні обладнання, необхідне для захисту від російського вторгнення.

Велика Британія залишається одним із ключових військових партнерів України від початку повномасштабної війни.

Як британські дрони використовували для ударів по РФ

За даними BBC, дві британські компанії виробляли безпілотники, які постачали Україні. Військове джерело видання підтвердило їх використання під час нещодавніх ударів по цілях на території Росії.

Зокрема, йдеться про атаки на військові та промислові об’єкти, нафтопереробні заводи й логістичну інфраструктуру.

Останнім часом Україна посилила далекобійні удари по території РФ. Серед цілей опинялися об’єкти російської нафтової промисловості, які є важливим джерелом доходів для російського бюджету.

Під час однієї з останніх атак також було пошкоджено логістичний комплекс онлайн-ритейлера Wildberries у Московській області. У компанії заявили про “незначні пошкодження” об’єкта.

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