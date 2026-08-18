Росія отримала від КНДР балістичні ракети та готується прийняти значну кількість північнокорейських військових для участі у війні проти України.

Про це повідомляє ВВС.

КНДР посилює участь у війні РФ проти України

За інформацією української воєнної розвідки, станом на серпень 2026 року на території РФ перебувають близько 8,5 тис. військових із Північної Кореї. Їх об’єднали у чотири бригади, які входять до складу російського угруповання військ Север.

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Як зазначає ГУР, ці військові наразі не беруть активної участі у бойових діях. Їхнє завдання полягає у прикритті державного кордону РФ. Середній вік військовослужбовців КНДР становить до 30 років.

Північнокорейський контингент на території РФ перебуває на ротаційній основі. Загальна кількість військовослужбовців, яких залучали до цього, становить 23-25 тис. осіб.

Безповоротні втрати корейського військового контингенту сягають до 3 тис. осіб. Із них санітарні втрати становлять до 1,5 тис.

Україна заявляє, що КНДР передала Росії партію балістичних ракет і готується відправити новий великий контингент військових.

Скільки військових КНДР перебуває на території РФ

– Сьогодні, згідно з нашою інформацією, на території Російської Федерації може бути розгорнуто від 30 тис. до 50 тис. північнокорейських солдатів. Ми уважно стежимо за такою ситуацією. Тому що це передусім присутність іноземців на території Росії та підтримка РФ у війні, – сказав в інтерв’ю ВВС заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.

Розвідка не має даних про направлення північнокорейських військових для участі в бойових діях в Україні.

– У нас немає якихось документів, планів Російської Федерації щодо розгортання цього підрозділу (солдатів КНДР, – Ред.) на нашій території. Бо що це означає? Це реальна участь третьої країни у війні на нашій території, – заявив заступник начальника ГУР.

За його словами, залучення військових КНДР дасть Пхеньяну можливість отримати реальний бойовий досвід ведення сучасної війни. Йдеться, зокрема, про використання безпілотників.

Північна Корея завдяки співпраці з Росією змогла вдосконалити технології виробництва балістичних ракет.

Що стосується Росії, то залучення великого контингенту північнокорейських військових для прикриття кордону дасть їй змогу перекинути власні сили та збільшити угруповання армії РФ на території України.

Нагадаємо, 8 серпня Володимир Зеленський заявив, що РФ ухвалила рішення розмістити на своїй території від 30 до 50 тис. громадян Північної Кореї.

За словами президента, КНДР використовує війну Росії проти України для вивчення сучасних методів ведення бойових дій.

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