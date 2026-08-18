У кількох районах Москви сталося масштабне відключення електроенергії. Без світла залишилися житлові квартали, зупинилися трамваї, виникли проблеми в роботі метро, люди застрягли в ліфтах.

Про це пишуть російські Telegram-канали та ЗМІ.

Масштабне відключення світла в Москві: що відомо

Електропостачання зникло в Гагарінському, Даниловському районах Москви та Замоскворіччі.

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Виникли серйозні перебої з електрикою на Калузько-Ризькій лінії метро. Потяги на “помаранчевій” гілці рухалися зі значно збільшеними інтервалами.

Біля виходу зі станції Ризька утворилася тиснява. Ескалатори не працювали, світла не було і в розташованих поблизу магазинах.

Станом на 20:34 за місцевим часом було заявлено, що рух поїздів метро відновлений.

Через раптове знеструмлення кілька людей опинилися заблокованими в ліфтах.

Через знеструмлення на певний час зупинилися трамваї. Пізніше їхній рух відновили.

За попередньою інформацією, масове відключення електроенергії могло бути спричинене пожежею на ТЕЦ-20.

Вона забезпечує електричною та тепловою енергією райони Академічний, Гагарінський, Ломоносовський, Обручевський, Донський, Дорогомилово, Даниловський, а також Якиманку, Зюзино, Котловку, Коньково, Черемушки та Замоскворіччя.

Місцеві жителі повідомляли, що біля об’єкта лунала сирена. На місце прибули кілька пожежних і машин швидкої допомоги.

Згодом росіяни повідомили, що сирену на об’єкті вимкнули, а частина автомобілів швидкої допомоги залишила місце події.

Відвідувачів торгових центрів Гагаринский, Ереван Плаза та Дисконт-Центр Орджоникидзе 11 евакуювали.

Збій у роботі інтернету в Росії

У Росії також зафіксували масштабний збій у роботі інтернету. Користувачі повідомляють про перебої в роботі сайтів.

Про проблеми заявили тисячі користувачів із різних регіонів Росії. Найбільше повідомлень надходить із Москви та Московської області.

Сервіс Downdetector фіксує різке зростання кількості скарг на роботу Ростелекома, Мегафона, Білайна, Discord, Steam, Telegram та інших сервісів.

За інформацією ЗМІ, збій в роботі інтернету в Росії також пов’язаний із відключенням електроенергії на південному заході Москви.

У Гагарінському районі столиці розташована Московська міжміська телефонна станція №9 (ММТС-9). На частині поверхів станції відсутня електроенергія.

Збій у роботі Рунету міг бути спричинений перебоями з подачею електроенергії на великому вузлі зв’язку.

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