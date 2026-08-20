F-16 ВПС Румунії знищив морський дрон у Чорному морі
- Два винищувачі F-16 ВПС Румунії знищили морський дрон у Чорному морі біля Констанци.
- Походження безпілотника не українське.
Два винищувачі F-16 ВПС Румунії 20 серпня знищили невеликий морський безпілотник у винятковій економічній зоні країни приблизно за 80 морських миль на схід від Констанци.
Про це повідомило Міністерство оборони Румунії.
Румунія знищила морський дрон у Чорному морі
– У четвер, 20 серпня, два винищувачі F-16 ВПС Румунії піднялися в повітря у напрямку місця, де у винятковій економічній зоні Румунії, неподалік платформи Neptun Alpha, приблизно за 80 морських миль на схід від Констанци, був помічений невеликий морський дрон, – йдеться у повідомленні.
Один із літаків зробив постріл з бортової гармати та успішно вразив її.
Морський безпілотник помітило судно у водах біля Констанци близько 06:28 за місцевим часом.
Берегова охорона Румунії проводить перевірку морського БпЛА.
Міністерство оборони Румунії заявило, що знищений літаком F-16 дрон біля платформи Neptun Deep у Чорному морі, не є українським.
– Через нещодавно створений канал прямого зв’язку з українською стороною ми отримали офіційне підтвердження, що він не є українського походження, – йдеться у повідомленні оборонного відомства.
Нагадаємо, 20 серпня під час нічної атаки Росії на Україну на території Румунії впав безпілотник.
Дрон увійшов у національний повітряний простір Румунії за 13 кілометрів на схід від міста Галац.
За декілька хвилин БпЛА впав і загорівся на безлюдній місцевості за 4 кілометри на північний схід від села Грінду у повіті Тулча.
Про жертв та матеріальні збитки наразі невідомо.
Фото: Міноборони Румунії