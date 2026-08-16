НАТО показала кадры сбития испанскими F-18 дрона над Румынией
- Воздушное командование НАТО обнародовало кадры уничтожения испанскими истребителями F-18 беспилотника, который в ночь на 16 августа вошел в пространство Румынии через Молдову со стороны Одесской области.
- Обломки дрона нашли в Черном море возле Констанцы, а в НАТО заявили о высокой вероятности его российского происхождения.
В НАТО обнародовали первые фотографии с перехватом и уничтожением беспилотного летательного аппарата, нарушившего воздушное пространство Румынии в ночь на 16 августа.
Соответствующие кадры опубликовало Воздушное командование НАТО в социальной сети X.
НАТО показала кадры сбивания дрона в Румынии
Воздушную цель обезвредили истребители F-18 Военно-воздушных сил Испании, вовлеченные в усиленную миссию противовоздушной обороны НАТО в регионе.
Как сообщили в Министерстве обороны Румынии, зафиксировать воздушный объект удалось в 04:44. Дрон залетел в румынское небо со стороны Молдовы – ориентировочно в 24 км к северу от города Галац.
Для обезвреживания угрозы с авиабазы Михай Когелничану подняли два испанских истребителя F-18. На распространенных кадрах НАТО зафиксировали момент попадания в прицел истребителя, а также обломки аппарата через прибор ночного видения.
В Минобороны Румынии уточнили, что обломки уничтоженного беспилотника обнаружили в Черном море недалеко от побережья Констанцы, примерно в полутора километрах от пляжа Модерн.
Во время осмотра специалисты подтвердили, что обломки принадлежат дрону, однако боевой части и взрывчатки на нем не нашли. Объект изъяли и направили в береговую охрану для экспертизы.
Официальный представитель НАТО полковник США Мартин О’Доннелл в комментарии Reuters отметил, что беспилотник с высокой вероятностью имел российское происхождение, добавив, что подробные обстоятельства происшествия устанавливаются.
Со своей стороны Министерство обороны Молдовы сообщило, что речь идет об ударном беспилотнике типа Shahed 136 (Герань-2).
По данным молдавской стороны, дрон вылетел из села Котловина Ренийского района Одесской области и пересек воздушное пространство Молдовы в районе села Этулия в Гагаузии.
Фото: Воздушное командование НАТО