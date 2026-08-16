В НАТО обнародовали первые фотографии с перехватом и уничтожением беспилотного летательного аппарата, нарушившего воздушное пространство Румынии в ночь на 16 августа.

Соответствующие кадры опубликовало Воздушное командование НАТО в социальной сети X.

НАТО показала кадры сбивания дрона в Румынии

Воздушную цель обезвредили истребители F-18 Военно-воздушных сил Испании, вовлеченные в усиленную миссию противовоздушной обороны НАТО в регионе.

Сейчас смотрят

Как сообщили в Министерстве обороны Румынии, зафиксировать воздушный объект удалось в 04:44. Дрон залетел в румынское небо со стороны Молдовы – ориентировочно в 24 км к северу от города Галац.

Для обезвреживания угрозы с авиабазы ​​Михай Когелничану подняли два испанских истребителя F-18. На распространенных кадрах НАТО зафиксировали момент попадания в прицел истребителя, а также обломки аппарата через прибор ночного видения.

В Минобороны Румынии уточнили, что обломки уничтоженного беспилотника обнаружили в Черном море недалеко от побережья Констанцы, примерно в полутора километрах от пляжа Модерн.

Во время осмотра специалисты подтвердили, что обломки принадлежат дрону, однако боевой части и взрывчатки на нем не нашли. Объект изъяли и направили в береговую охрану для экспертизы.

Официальный представитель НАТО полковник США Мартин О’Доннелл в комментарии Reuters отметил, что беспилотник с высокой вероятностью имел российское происхождение, добавив, что подробные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Со своей стороны Министерство обороны Молдовы сообщило, что речь идет об ударном беспилотнике типа Shahed 136 (Герань-2).

По данным молдавской стороны, дрон вылетел из села Котловина Ренийского района Одесской области и пересек воздушное пространство Молдовы в районе села Этулия в Гагаузии.

Фото: Воздушное командование НАТО

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.