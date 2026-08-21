У жовтні 2026 року в Україні очікують на візит Військового комітету НАТО. Це буде перший такий захід за вісім років.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий після першої розмови з головою Військового комітету НАТО адміралом Джузеппе Каво Драгоне.

Військовий комітет НАТО планує візит до України

За словами Драпатого, під час розмови сторони обговорили ситуацію на фронті та ключові потреби Сил оборони України.

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Головнокомандувач поінформував Каво Драгоне про пріоритети української армії, серед яких далекобійні удари, гнучка тактика піхоти та роботизація передової.

Окремою темою стала протиповітряна оборона України.

– Захист неба – це мій пріоритет, – наголосив Драпатий.

Він також подякував адміралу за його особисту позицію та послідовну підтримку України на рівні вищого військового керівництва НАТО.

За словами головнокомандувача ЗСУ, Каво Драгоне вже тричі відвідував Україну та особисто знайомий із ситуацією на місці.

Драпатий також зазначив, що Україна очікує на візит Військового комітету НАТО у жовтні.

Головнокомандувач наголосив, що співпраця України з НАТО не обмежується отриманням військової підтримки. Українські військові також передають союзникам досвід ведення сучасної війни, здобутий під час протистояння російській агресії.

Нагадаємо, лідери країн НАТО домовилися надати Україні щонайменше €140 млрд військової підтримки у 2026-2027 роках.

У 2026 році союзники зобов’язуються виділити €70 млрд на військові засоби, допомогу та навчання для України.

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