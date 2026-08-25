Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем планує у вересні вирушити до США разом з іншими європейськими лідерами, щоб переконати президента Дональда Трампа надати Україні доступ до частини американських запасів ракет-перехоплювачів Patriot.

Про це Бернем заявив в інтерв’ю Bloomberg після свого першого міжнародного візиту на посаді британського прем’єра.

Бернем хоче переконати Трампа передати Україні ракети Patriot

За словами Бернема, у вересні він планує вирушити до Нью-Йорка, де разом з іншими європейськими лідерами спробує домогтися від США додаткових ракет-перехоплювачів Patriot для України.

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Остаточні деталі поїздки ще не погоджені, однак після переговорів у Києві британський прем’єр заявив, що розуміє, на чому необхідно зосередитися найближчими тижнями.

— Я з нетерпінням чекаю поїздки до Нью-Йорка у вересні. Я ще не підтвердив усі деталі, але, найімовірніше, поїду, особливо після сьогоднішньої дискусії. Їдучи сьогодні, я абсолютно точно знаю, що мені потрібно зробити в найближчі кілька тижнів, — сказав Бернем.

Йдеться передусім про нестачу ракет-перехоплювачів для Patriot, необхідних Україні для захисту від російських балістичних ударів напередодні зими.

Бернем зазначив, що після візиту до Києва має “дійсно великий оптимізм” щодо того, що проблему з дефіцитом ракет для української ППО можна вирішити.

Коаліція охочих може зібратися у США

Європейські лідери також розглядають можливість провести ще одне засідання Коаліції охочих під час Генеральної асамблеї ООН.

Однією з головних тем може стати забезпечення України американськими ракетами-перехоплювачами та іншими засобами протиракетної оборони.

— Схоже, це найбільш імовірний напрям розвитку подій. Поки це не підтверджено, але, здається, більшість людей схиляються саме до цього, — заявив Бернем.

Водночас Велика Британія сама не використовує Patriot і тому не має запасів необхідних Україні ракет. За словами прем’єра, до вирішення проблеми мають долучитися інші союзники.

— Є й інші гравці, які могли б допомогти і на яких ми маємо вплив. Ймовірно, це буде рішення, що потребуватиме багатьох рівнів і переговорів, — сказав він.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україні необхідно отримати від США щонайменше 5% американського запасу ракет-перехоплювачів Patriot, щоб пройти майбутню зиму та захиститися від російських балістичних атак.

За його словами, якщо Вашингтон передасть 10% запасів, цього буде достатньо для перехоплення всіх російських балістичних ракет.

Президент зазначав, що наразі Україна має близько 1% від необхідного обсягу. У 2026 році Україна отримала у 2,5 раза менше перехоплювачів, ніж у 2025-му, тоді як Росія щомісяця запускає приблизно вдвічі більше балістичних ракет.

Крім закупівлі готових ракет, Київ прагне отримати від США ліцензію на виробництво перехоплювачів Patriot безпосередньо в Україні.

Як писав The Atlantic, американські виробники Raytheon і Lockheed Martin публічно пояснюють застереження щодо передання Україні технологій ризиками для інтелектуальної власності та можливістю їх несанкціонованого поширення.

Водночас співрозмовник видання у Республіканській партії заявляв, що причиною може бути й побоювання конкуренції.

За його словами, американські компанії остерігаються, що Україна зможе вдосконалити ракети Patriot та налагодити їх масове виробництво швидше і значно дешевше, ніж це дозволяють нинішні виробничі потужності у США.

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