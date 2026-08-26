В Гомельской области Беларуси, неподалеку от границы с Украиной, строят новый полигон с железнодорожной инфраструктурой, которая позволит быстро и массово разгружать тяжелую технику непосредственно из вагонов.

Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода.

Беларусь строит военный полигон возле границы Украины

Как свидетельствует проектная документация, которую получило Сообщество железнодорожников Беларуси, для объекта с официальным названием Строительство полигона в Гомельской области, предусмотрена отдельная железнодорожная инфраструктура неподалеку от деревни Якимовка.

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Заказчиком проекта указан Военный проектный институт.

Документация предусматривает строительство отдельного подъездного пути, рассчитанного на 60 вагонов, и грузовой платформы с пандусом, предназначенным для разгрузки колесной и гусеничной техники.

Точное расположение нового полигона пока неизвестно.

По данным издания, с конца 2023 года неподалеку от Гомеля продолжается масштабное строительство новой военной базы.

Вероятно, там планируют разместить 37 отдельную десантно-штурмовую бригаду Сил специальных операций Беларуси.

Правительство Александра Лукашенко создало эту бригаду в 2025 году для усиления южного сектора — якобы для защиты от угроз со стороны Украины.

На государственных кадастровых картах Беларуси восточную часть нового объекта обозначено как военный городок, западную — как учебно-тактическое поле.

В июне 2026 года СМИ сообщали о завершении строительства части объектов нового военного городка. Сейчас там продолжают прокладывать железнодорожные пути.

Напомним, издание Der Spiegel писало, что украинские военные усиливают оборону Чернобыльской зоны, готовясь к возможному новому вторжению российских войск с территории Беларуси.

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