У Гомельській області Білорусі, неподалік від кордону з Україною, будують новий полігон із залізничною інфраструктурою, яка дозволить швидко та масово розвантажувати важку техніку безпосередньо з вагонів.

Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Білорусь будує військовий полігон біля кордону України

Як свідчить проєктна документація, яку отримала Спільнота залізничників Білорусі, для об’єкта з офіційною назвою Будівництво полігону в Гомельській області, передбачено окрему залізничну інфраструктуру неподалік села Якимівка.

Зараз дивляться

Замовником проєкту зазначено Військовий проєктний інститут.

Документація передбачає будівництво окремої під’їзної колії, розрахованої на 60 вагонів, та вантажної платформи з пандусом, призначеним для розвантаження колісної та гусеничної техніки.

Точне розташування нового полігону наразі невідоме.

За даними видання, з кінця 2023 року неподалік Гомеля триває масштабне будівництво нової військової бази.

Імовірно, там планують розмістити 37 окрему десантно-штурмову бригаду Сил спеціальних операцій Білорусі.

Уряд Олександра Лукашенка створив цю бригаду у 2025 році для посилення південного сектора – нібито для захисту від загроз з боку України.

На державних кадастрових картах Білорусі східну частину нового об’єкта позначено як військове містечко, західну – як навчально-тактичне поле.

У червні 2026 року ЗМІ повідомляли про завершення будівництва частини об’єктів нового військового містечка. Наразі там продовжують прокладати залізничні колії.

Нагадаємо, видання Der Spiegel писало, що українські військові посилюють оборону Чорнобильської зони, готуючись до можливого нового вторгнення російських військ із території Білорусі.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.