Украинские военные усиливают оборону Чернобыльской зоны, готовясь к возможному новому вторжению российских войск с территории Беларуси.

Об этом сообщает Der Spiegel.

Усиление обороны Чернобыльской зоны: что известно

В начале полномасштабного вторжения в 2022 году российские войска оккупировали территорию Чернобыльской АЭС. После освобождения региона Украина значительно усилила систему обороны вокруг зоны отчуждения.

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По данным Der Spiegel, сейчас здесь через каждые несколько километров работают контрольно-пропускные пункты, а строительная техника без перерыва возводит новые инженерные укрепления.

В частности, вдоль дорог роют траншеи и противотанковые рвы, а вырытый песок используют для создания насыпей на перекрестках и ключевых направлениях возможного продвижения противника.

Издание отмечает, что под этими насыпями обустраивают оборонительные галереи, для строительства которых используют древесину из сосновых лесов поблизости.

Особое внимание уделяют защите от дронов. Вдоль дорог устанавливают высокие металлические столбы, между которыми натягивают специальные пластиковые сетки.

Предполагается, что они должны сбивать с курса FPV-дроны и другие беспилотники, не давая им достичь целей. Подобную тактику украинские военные уже применяют на Донбассе.

Журналисты также отмечают, что расстояние от Чернобыльской зоны до границы с Беларусью составляет около 15 км. Если ситуация на этом направлении изменится, территория может быстро оказаться в зоне досягаемости FPV-дронов.

Напомним, что 14 февраля 2025 года российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал в защитное укрытие над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС.

По словам президента Владимира Зеленского, радиационный фон не повысился, но укрытие получило серьезные повреждения.

Der Spiegel также обращает внимание на состояние нового безопасного конфайнмента над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС.

После удара российского беспилотника в феврале 2025 года украинские специалисты отремонтировали внешнюю металлическую оболочку, но само защитное сооружение, которое ввели в эксплуатацию в 2016 году и рассчитывали на 100 лет работы, уже не работает так, как было предусмотрено проектом.

Во время атаки внутри конструкции возник тлеющий пожар, который повредил защитную мембрану.

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