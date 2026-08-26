Візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви 25 серпня був пов’язаний із контактами між американськими та російськими спецслужбами.

Про це пише The Washington Post із посиланням на заяву речника Кремля Дмитра Пєскова.

Пєсков назвав мету візиту директора ЦРУ в Москву

Американська влада заздалегідь не повідомляла про поїздку Реткліффа. Однак відкриті дані відстеження польотів показали, що транспортний літак уряду США вирушив з об’єднаної бази Ендрюс, розташованої поблизу Вашингтона, до Москви.

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Згідно з даними Flightradar24, літак залишив Москву приблизно через вісім з половиною годин після прибуття.

The Washington Post зазначає, що представники ЦРУ, Пентагону та ВПС США не коментували інформацію про поїздку. Білий дім на запит видання щодо коментаря не відповів.

– Кремль мовчав щодо візиту. На запитання про мету візиту Реткліффа речник Дмитро Пєсков заявив, що це були “контакти між службами безпеки”, і відмовився надати будь-які додаткові подробиці, – пише видання.

Учора Пєсков заявив, що Кремль не має інформації про американський військовий літак, який прибув до московського міжнародного аеропорту Внуково.

Він зазначив, що російська сторона цього тижня не планувала зустрічей із представниками адміністрації США.

Що відомо про візит Реткліффа до Росії

Першим про поїздку Реткліффа повідомив телеканал CBS. Інформація з’явилася після того, як у московському аеропорту помітили транспортний літак ВПС США Boeing C-17A Globemaster III та кортеж американських дипломатів.

За інформацією WSJ, директор ЦРУ Джон Реткліфф прибув до Москви після того, як американська сторона отримала розвіддані про ранні приготування Росії до можливої військової мобілізації.

Джерела видання Axios повідомили, що Вашингтон попросив Київ на певний час утриматися від атак на Москву та Санкт-Петербург на тлі візиту глави ЦРУ.

Останній відомий приїзд директора ЦРУ до Москви відбувся в листопаді 2021 року. Тоді відомство очолював Вільям Бернс.

Він закликав президента РФ Володимира Путіна не розпочинати напад на Україну та попередив про наслідки такого рішення. Через кілька тижнів Москва почала повномасштабне вторгнення.

Експерти припускають, що під час нинішнього візиту Реткліфф міг передати російському керівництву вимогу припинити агресію проти України.

Він міг попередити Москву про можливе посилення тиску з боку США у разі відмови від переговорів, включно із застосуванням далекобійних засобів.

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