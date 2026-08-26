Министерство иностранных дел проверяет информацию о возможном исчезновении и потере связи с двумя украинцами в районе масштабного стихийного бедствия на границе Непала и Тибета.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины в комментарии журналистам.

Наводнение в Непале 26 августа: есть ли украинцы среди пострадавших

Украинские дипломатические учреждения в Индии и Китае уже направили официальные запросы в компетентные органы, чтобы выяснить, есть ли граждане Украины среди жертв или пострадавших в результате оползней и внезапных наводнений.

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Подтвержденных данных о погибших или травмированных украинцах нет, однако на горячие линии МИД поступило два обращения:

о возможном исчезновении гражданки Украины в зоне стихийного бедствия;

о потере связи с гражданином Украины, который находился в этом регионе.

В МИД Украины заверили, что оба сообщения уже оперативно прорабатываются.

Департамент консульской службы МИД вместе с дипломатическими миссиями в Индии и КНР продолжают круглосуточный мониторинг ситуации. В ближайшее время на официальных ресурсах учреждений планируют обнародовать соответствующие рекомендации для украинцев, находящихся в этом регионе.

По последним данным, в результате мощных наводнений на границе Непала и Тибета уже погибли по меньшей мере 98 человек, а более 400 граждан числятся пропавшими без вести.

Где находится Непал

Непал находится в Южной Азии, расположен в Гималаях и зажат между двумя крупными странами – Индией и Китаем.

Большую часть территории страны покрывают горы. Здесь расположены восемь из 10 самых высоких гор мира, включая самую высокую точку планеты – гору Эверест.

Источник : Укринформ

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