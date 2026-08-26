Міністерство закордонних справ перевіряє інформацію щодо можливого зникнення та втрати зв’язку з двома українцями в районі масштабного стихійного лиха на кордоні Непалу та Тибету.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС України у коментарі журналістам.

Повінь у Непалі 26 серпня: чи є українці серед постраждалих

Українські дипломатичні установи в Індії та Китаї вже направили офіційні запити до компетентних органів, щоб з’ясувати, чи є громадяни України серед жертв або постраждалих внаслідок зсувів ґрунту та раптових повеней.

Зараз дивляться

Наразі підтверджених даних про загиблих чи травмованих українців немає, однак на гарячі лінії МЗС надійшло два звернення:

про можливе зникнення громадянки України в зоні стихійного лиха;

про втрату зв’язку з громадянином України, який перебував у цьому регіоні.

У МЗС України запевнили, що обидва повідомлення вже оперативно опрацьовуються.

Департамент консульської служби МЗС разом із дипломатичними місіями в Індії та КНР продовжують цілодобовий моніторинг ситуації. Найближчим часом на офіційних ресурсах установ планують оприлюднити відповідні рекомендації для українців, які перебувають у цьому регіоні.

За останніми даними, внаслідок потужних повеней на кордоні Непалу та Тибету вже загинули щонайменше 98 осіб, а понад 400 громадян вважаються зниклими безвісти.

Де знаходиться Непал

Непал знаходиться в Південній Азії, розташований у Гімалаях та затиснутий між двома великими країнами – Індією та Китаєм.

Більшу частину території країни покривають гори. Тут розташовані вісім із 10 найвищих гір світу, включно з найвищою точкою планети – горою Еверест.

Джерело : Укрінформ

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