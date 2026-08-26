Повінь на кордоні Непалу та Тибету: МЗС перевіряє дані про зниклих українців
Міністерство закордонних справ перевіряє інформацію щодо можливого зникнення та втрати зв’язку з двома українцями в районі масштабного стихійного лиха на кордоні Непалу та Тибету.
Про це повідомили у пресслужбі МЗС України у коментарі журналістам.
Повінь у Непалі 26 серпня: чи є українці серед постраждалих
Українські дипломатичні установи в Індії та Китаї вже направили офіційні запити до компетентних органів, щоб з’ясувати, чи є громадяни України серед жертв або постраждалих внаслідок зсувів ґрунту та раптових повеней.
Наразі підтверджених даних про загиблих чи травмованих українців немає, однак на гарячі лінії МЗС надійшло два звернення:
- про можливе зникнення громадянки України в зоні стихійного лиха;
- про втрату зв’язку з громадянином України, який перебував у цьому регіоні.
У МЗС України запевнили, що обидва повідомлення вже оперативно опрацьовуються.
Департамент консульської служби МЗС разом із дипломатичними місіями в Індії та КНР продовжують цілодобовий моніторинг ситуації. Найближчим часом на офіційних ресурсах установ планують оприлюднити відповідні рекомендації для українців, які перебувають у цьому регіоні.
За останніми даними, внаслідок потужних повеней на кордоні Непалу та Тибету вже загинули щонайменше 98 осіб, а понад 400 громадян вважаються зниклими безвісти.
Де знаходиться Непал
Непал знаходиться в Південній Азії, розташований у Гімалаях та затиснутий між двома великими країнами – Індією та Китаєм.
Більшу частину території країни покривають гори. Тут розташовані вісім із 10 найвищих гір світу, включно з найвищою точкою планети – горою Еверест.