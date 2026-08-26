Президент США Дональд Трамп прокоментував поїздку директора ЦРУ Джона Реткліффа до Росії та заперечив припущення щодо можливих цілей його візиту.

Про це американський президент заявив в ефірі The Glenn Beck Program.

Трамп пояснив мету візиту Реткліффа до Москви

Під час розмови ведучий запитав Трампа, чому директор ЦРУ серед ночі вирушив до Росії на зустріч із представниками РФ.

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За словами ведучого, щодо поїздки Реткліффа поширювалися різні версії. Зокрема, були припущення, що Володимир Путін нібито планує перевірити рішучість НАТО. Також були версії про можливий удар по Великій Британії чи намір обговорити серйозність санкцій проти Ірану.

– Жодне з цього, – відповів Трамп.

Президент США зазначив, що поїздка Реткліффа до Москви була “напіврутинною”.

– Не хочу нікого розчаровувати. Ми хотіли би бачити завершення війни з Україною. Ця війна ніколи б не почалася, Гленне, якби президентом був я, – заявив американський лідер.

Візит дитектора ЦРУ до Москви

25 серпня стало відомо про візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви, де він мав провести зустрічі.

Згідно з даними Flightradar24, 23 серпня літак прибув до Риги з американської авіабази Кемп-Спрінгс поблизу Вашингтона.

Того самого дня з’явилася інформація, що США попросили Україну на період перебування делегації утриматися від ударів по Москві, Санкт-Петербургу та північних регіонах Росії.

Видання WSJ висловило припущення, що Реткліфф міг прибути до Москви, щоб передати Путіну попередження на тлі розвідувальних даних про підготовку Росією мобілізації та можливу перевірку рішучості НАТО.

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