Внаслідок катастрофічних повеней і зсувів у Непалі зниклими безвісти вважаються 56 громадян України.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України у коментарі журналістам.

Скільки українців вважаються зниклими безвісти у Непалі

За даними МЗС, інформація про загиблих або поранених українців наразі відсутня. Список громадян, із якими втрачено зв’язок, збільшився на одну людину, порівняно з попередньою інформацією. До нього додалася українська туристка, яка перебувала у складі іноземної групи.

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На місці стихійного лиха працює оперативна група посольства України в Індії. Українські консули перебувають у постійному контакті з місцевою владою, а також координують дії з іншими країнами для пошуку та евакуації людей.

До рятувальних робіт залучено поліцію, непальську армію та близько 15 гелікоптерів.

Рятувальні роботи періодично призупиняють через загрозу нових паводків. Після того як стіна з бруду та уламків перекрила річку й утворила селеву дамбу на кордоні Непалу та Тибету, виник ризик її прориву, що змушує рятувальників і місцевих жителів тимчасово відходити в безпечні зони.

Як повідомляє The Guardian, кількість підтверджених жертв обвалу льодовика та повеней у Непалі сягнула 469 осіб, ще п’ятеро загиблих підтвердила китайська влада.

Загалом у Непалі та Тибеті зниклими безвісти вважаються понад 1,3 тис. людей. Серед зниклих у Непалі – 826 осіб, із яких понад пів сотні є іноземцями (зокрема, громадяни Індії, США, Австралії, Великої Британії, Канади та України). На тибетському боці кордону зникли ще щонайменше 558 осіб.

Ситуація перебуває під особливою увагою Міністерства закордонних справ України.

Де розташований Непал

Непал — це гірська держава в Південній Азії, яка розташована на південних схилах Гімалаїв і не має виходу до моря . Країна затиснута між двома великими сусідами: Китаєм (на Півночі) та Індією (на Півдні, Сході й Заході).

Країна славиться всесвітньо відомими пішохідними маршрутами (трекінгами), зокрема, навколо Аннапурни та до базового табору Евересту.

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