Американские военные столкнулись с острым дефицитом современных ракет-перехватчиков в Европе. Наибольшее беспокойство вызывает сокращение запасов ракет для систем Patriot, являющихся одним из ключевых средств защиты от российских баллистических ракет.

Об этом 27 августа сообщил Associated Press со ссылкой на американского представителя в сфере обороны в Европе и представителя НАТО.

В Европе не хватает ракет Patriot

По словам американского чиновника, ситуация с запасами ракет-перехватчиков Patriot в Европе слишком критична. Представитель НАТО также подтвердил низкий уровень запасов этих ракет как у американских, так и у натовских войск.

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Американские военные, по его оценке, не имеют в Европе достаточного количества перехватчиков Patriot, чтобы отразить возможную длительную атаку российскими баллистическими ракетами. Более того, возможности защиты даже от отдельной ракеты, отклонившейся от курса, сейчас якобы очень ограничены.

Потенциально это означает серьезную проблему защиты стратегических объектов — в частности военных штабов, энергетической инфраструктуры и т.д. В случае масштабной атаки НАТО может оказаться в ситуации, похожей на ту, в которой сейчас Украина — вынуждена принимать удар за ударом.

Как война с Ираном повлияла на запасы США

Одной из главных причин сокращения американских запасов стала война с Ираном.

Часть ракет из Европы США перебросили на Ближний Восток для отражения иранских атак дронами и ракетами.

По оценке Центра стратегических и международных исследований, во время войны с Ираном США уже использовали около 65% запасов ракет-перехватчиков Patriot — примерно 1500 из 2330. При этом американские военные продолжают тратить боеприпасы на Ближнем Востоке.

В то же время, передача Patriot Украине также повлияла на американские запасы. По данным экспертов, Соединенные Штаты в течение полномасштабной войны передали Украине сотни таких ракет, в том числе около 600 перехватчиков при администрации Джо Байдена.

Пентагон и НАТО отрицают критический дефицит

В то же время, официальная позиция США и НАТО говорит о другом. Полковник армии США Мартин О’Доннелл, старший военный представитель НАТО, заявил, что утверждение о слишком критически низком количестве ракет Patriot в Европе не соответствует действительности.

По его словам, у НАТО достаточно боеприпасов для собственной обороны и продолжения поддержки Украины.

Главный спикер Пентагона Шон Парнелл также заявил, что сообщения о дефиците американских боеприпасов являются ложными. В Пентагоне подчеркивают, что у США есть необходимые ресурсы для проведения военных операций и защиты американских интересов.

Для Украины ракеты Patriot критически важны, ведь только они способны перехватывать российскую баллистику. Это неоднократно подчеркивал президент Владимир Зеленский.

Ранее он заявил, что Украине нужно получить от США как минимум 5% американского запаса ракет-перехватчиков Patriot, чтобы пережить предстоящую зиму и защититься от российских баллистических атак.

Источник : AP News

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