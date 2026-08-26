Общее количество переоборудованных пусковых установок зенитного ракетного комплекса С-400, которые могут применить российские войска для атак по Украине, составляет до 17 единиц.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в ответ на запрос журналистов о производстве, количестве, базировании и применении ЗРК С-400 со стороны России.

РФ переоборудовала до 17 пусковых ЗРК С-400

В ГУР уточнили, что сейчас российское командование применяет пять специальных ракетных групп, развернутых в Брянской и Ростовской областях РФ.

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Однако общее количество переоборудованных пусковых установок С-400, которые Россия может использовать для ударов по Украине, составляет до 17 единиц.

По информации ГУР, Россия активно применяет управляемые ракеты РМ-48У, запускаемые с этих пусковых установок, чтобы атаковать города Украины.

Однако в Главном управлении разведки обратили внимание на увеличение интенсивности применения ракет РМ-48У по украинским регионам и городу Киеву.

Если сравнить, то РФ использовала около 15 ракет в месяц за январь-июнь. Однако через 20 суток российские войска применили 46 ракет РМ-48У.

– Это прежде всего связано с наращиванием ударов баллистическими ракетами по объектам в Киеве. Решение об увеличении количества применений РМ-48У связано с их более низкой стоимостью по сравнению с ракетами Искандер-М и значительным запасом этих ракет – около 400 единиц, – говорится в сообщении.

Как добавили в ГУР, предприятия российского военно-промышленного комплекса способны производить новые и модернизировать пусковые установки. Основными производителями комплексов С-400 числятся концерн ВКО Алмаз-Антей и АО МКБ Факел.

В то же время основными производителями ракет РМ-48У являются АО Вятское машиностроительное предприятие Авитек и АО Московский машиностроительный завод Авангард. В ГУР утверждают, что запланировано производство до 500 таких ракет в 2026 году.

Источник : УНИАН

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