Американські військові зіткнулися з гострим дефіцитом сучасних ракет-перехоплювачів у Європі. Найбільше занепокоєння викликає скорочення запасів ракет для систем Patriot, які є одним із ключових засобів захисту від російських балістичних ракет.

Про це 27 серпня повідомило Associated Press із посиланням на американського представника у сфері оборони в Європі та представника НАТО.

У Європі не вистачає ракет Patriot

За словами американського чиновника, ситуація із запасами ракет-перехоплювачів Patriot у Європі є надто критичною. Представник НАТО також підтвердив низький рівень запасів цих ракет як у американських, так і в натовських військ.

Зараз дивляться

Американські військові, за його оцінкою, не мають у Європі достатньої кількості перехоплювачів Patriot, щоб відбити можливу тривалу атаку російськими балістичними ракетами. Більше того, можливості захисту навіть від окремої ракети, яка відхилилася від курсу, нині нібито є дуже обмеженими.

Потенційно це означає серйозну проблему для захисту стратегічних об’єктів — зокрема військових штабів, енергетичної інфраструктури тощо. У разі масштабної атаки НАТО може опинитися в ситуації, схожій на ту, в якій нині перебуває Україна — змушена приймати удар за ударом.

Як війна з Іраном вплинула на запаси США

Однією з головних причин скорочення американських запасів стала війна з Іраном.

Частину ракет з Європи США перекинули на Близький Схід для відбиття іранських атак дронами та ракетами.

За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень, під час війни з Іраном США вже використали близько 65% запасів ракет-перехоплювачів Patriot — приблизно 1 500 із 2 330. При цьому американські військові продовжують витрачати боєприпаси на Близькому Сході.

Передання Patriot Україні також вплинуло на американські запаси. За даними експертів, Сполучені Штати протягом повномасштабної війни передали Україні сотні таких ракет, зокрема близько 600 перехоплювачів за адміністрації Джо Байдена.

Пентагон і НАТО заперечують критичний дефіцит

Водночас офіційна позиція США та НАТО говорить про інше. Полковник армії США Мартін О’Доннелл, старший військовий речник НАТО, заявив, що твердження про надто критично низьку кількість ракет Patriot у Європі не відповідає дійсності.

За його словами, НАТО має достатньо боєприпасів для власної оборони та продовження підтримки України.

Головний речник Пентагону Шон Парнелл також заявив, що повідомлення про дефіцит американських боєприпасів є неправдивими. У Пентагоні наголошують, що США мають необхідні ресурси для проведення військових операцій та захисту американських інтересів.

Для України ракети Patriot є критично важливими, адже лише вони здатні перехоплювати російську балістику. Про це неодноразово наголошував президент Володимир Зеленський.

Раніше він заявив, що Україні необхідно отримати від США щонайменше 5% американського запасу ракет-перехоплювачів Patriot, щоб пройти майбутню зиму та захиститися від російських балістичних атак.

Джерело : AP News

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