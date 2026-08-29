Державний департамент США закликав американських громадян не відвідувати Україну через війну та регулярні російські обстріли. Відомство зберегло для України четвертий, найвищий рівень небезпеки.

Про це йдеться в оновлених рекомендаціях Держдепу США щодо подорожей.

Держдеп США закликав американців не їхати в Україну

Рівень небезпеки для України не змінився. США залишили четвертий, найвищий рівень, тому американцям рекомендують не їхати в Україну з будь-якої причини.

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– Війна між Росією та Україною триває, не прифронтові регіони також зазнають невибіркових ракетних атак та атак безпілотників з боку Росії. Ситуація з безпекою може швидко змінюватися, і мандрівники повинні бути готові до негайного виїзду практично без попередження, – йдеться у повідомленні.

Посольство США в Києві продовжує роботу. Однак для американських держслужбовців діють обмеження на поїздки територією України.

Відтепер американським дипломатам для виїзду за межі Києва необхідно отримати спеціальний дозвіл. Для членів родин американських державних службовців запровадили повну заборону на в’їзд до України.

Нагадаємо, 25 серпня директор ЦРУ США Джон Реткліфф відвідав Москву.

Видання NYT із посиланням на джерела повідомило, що під час перебування в Росії Реткліфф провів зустріч із директором ФСБ Олександром Бортніковим.

Під час переговорів керівник американської розвідки дав російській стороні песимістичну оцінку перспектив РФ у війні проти України та закликав Москву перейти до серйозних переговорів.

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